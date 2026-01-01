Déployez Anki Sync Server Amélioré en un clic.
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes automatisées et un tableau de bord web intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced est une image Docker prête pour la production qui héberge le protocole de synchronisation officiel d'Anki sur votre propre VPS, vous permettant de synchroniser vos paquets de cartes entre votre ordinateur de bureau, AnkiDroid et AnkiMobile sans dépendre d'AnkiWeb. Il est construit à partir de la source officielle d'Anki et suit automatiquement chaque nouvelle version en amont.
L'auto-hébergement garde chaque carte, l'historique des révisions et les fichiers multimédias sous votre contrôle. Le support multi-utilisateur, les sauvegardes planifiées avec téléchargement S3 optionnel, les métriques Prometheus, fail2ban, la limitation de débit et un tableau de bord d'état sont livrés dans un seul conteneur — aucune base de données séparée ou service externe n'est requis.
Caractéristiques principales de Anki Sync Server Enhanced
Synchronisation multi-utilisateur
Hébergez jusqu'à 99 apprenants indépendants sur un seul VPS, chacun avec ses propres identifiants et un stockage de collection isolé.
Sauvegardes automatisées
Archives quotidiennes de l'ensemble de la collection avec rétention configurable et téléchargement optionnel vers S3, MinIO ou Garage pour les copies hors site.
Tableau de bord intégré
L'interface web affiche l'état du serveur, la taille des données par utilisateur, les dernières heures de synchronisation, l'historique des sauvegardes et les journaux en direct en un coup d'œil.
Métriques Prometheus
Présente les opérations de synchronisation, les taux de réussite d'authentification, le volume de données et la disponibilité pour les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.
Sécurité renforcée
L'intégration de Fail2ban, la limitation du taux de requêtes et la prise en charge des mots de passe hachés protègent votre point de terminaison contre les attaques par force brute.
Pourquoi exécuter Anki Sync Server Enhanced sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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