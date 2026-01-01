Déployez Yucca en un clic.
NVR auto-hébergé pour caméras IP avec détection de mouvement, prise en charge RTSP/ONVIF, et une interface web pour les séquences en direct et enregistrées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Yucca
Yucca est un enregistreur vidéo réseau (NVR) auto-hébergé conçu pour gérer des caméras IP à n'importe quelle échelle, de quelques caméras de sécurité domestiques à des milliers de flux d'entreprise. Il prend en charge les protocoles RTSP, ONVIF et les protocoles courants de caméras IP, offrant la visualisation en direct, l'enregistrement et la lecture via une interface web et une application Android.
L'auto-hébergement de Yucca sur un VPS permet de conserver toutes les séquences de caméra au sein de votre infrastructure, sans frais de stockage cloud ni accès tiers. La détection de mouvement avec alertes par e-mail, les métriques Prometheus pour la surveillance et une architecture évolutive en font une solution de surveillance pratique pour la sécurité domestique, la surveillance de la vente au détail et les environnements de petites entreprises.
Caractéristiques principales de Yucca
Support RTSP et ONVIF
Connectez n'importe quelle caméra IP qui prend en charge les protocoles RTSP ou ONVIF, couvrant la grande majorité des caméras grand public et professionnelles.
Détection de mouvement
Déclenchez automatiquement les enregistrements et les alertes par e-mail lorsqu'un mouvement est détecté dans les zones de la caméra, réduisant ainsi le stockage et le bruit.
Lecture en direct et enregistrée
Visualisez les flux de caméras en direct et examinez les séquences enregistrées via l'interface web ou l'application Android associée.
Architecture évolutive
Yucca passe d'une poignée de caméras domestiques à des milliers de flux simultanés sans modifications architecturales.
Métriques Prometheus
Exporter les métriques de santé d'enregistrement et de flux vers Prometheus pour l'intégration avec les tableaux de bord de surveillance existants.
Pourquoi exécuter Yucca sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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