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NVR auto-hébergé pour caméras IP avec détection de mouvement, prise en charge RTSP/ONVIF, et une interface web pour les séquences en direct et enregistrées.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Yucca

Yucca est un enregistreur vidéo réseau (NVR) auto-hébergé conçu pour gérer des caméras IP à n'importe quelle échelle, de quelques caméras de sécurité domestiques à des milliers de flux d'entreprise. Il prend en charge les protocoles RTSP, ONVIF et les protocoles courants de caméras IP, offrant la visualisation en direct, l'enregistrement et la lecture via une interface web et une application Android.

L'auto-hébergement de Yucca sur un VPS permet de conserver toutes les séquences de caméra au sein de votre infrastructure, sans frais de stockage cloud ni accès tiers. La détection de mouvement avec alertes par e-mail, les métriques Prometheus pour la surveillance et une architecture évolutive en font une solution de surveillance pratique pour la sécurité domestique, la surveillance de la vente au détail et les environnements de petites entreprises.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Yucca

Support RTSP et ONVIF

Connectez n'importe quelle caméra IP qui prend en charge les protocoles RTSP ou ONVIF, couvrant la grande majorité des caméras grand public et professionnelles.

Détection de mouvement

Déclenchez automatiquement les enregistrements et les alertes par e-mail lorsqu'un mouvement est détecté dans les zones de la caméra, réduisant ainsi le stockage et le bruit.

Lecture en direct et enregistrée

Visualisez les flux de caméras en direct et examinez les séquences enregistrées via l'interface web ou l'application Android associée.

Architecture évolutive

Yucca passe d'une poignée de caméras domestiques à des milliers de flux simultanés sans modifications architecturales.

Métriques Prometheus

Exporter les métriques de santé d'enregistrement et de flux vers Prometheus pour l'intégration avec les tableaux de bord de surveillance existants.

Pourquoi exécuter Yucca sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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