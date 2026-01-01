L'interface web yt-dlp est un frontend de navigateur haute performance et un serveur JSON-RPC pour le populaire téléchargeur yt-dlp. Elle expose toute la puissance de yt-dlp via une interface web épurée, vous permettant de mettre en file d'attente des téléchargements, de surveiller la progression en temps réel, de regarder les diffusions en direct à venir et de récupérer des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, et des centaines d'autres sites pris en charge sans avoir à utiliser la ligne de commande.

L'auto-hébergement sur votre VPS vous libère des installateurs de bureau, des extensions de navigateur qui cessent de fonctionner à chaque modification de site, et des téléchargeurs en ligne financés par la publicité. Les fichiers sont directement stockés sur le serveur avec la bande passante du centre de données, le serveur RPC vous permet d'automatiser des scripts, et une limite de file d'attente intégrée protège les ressources partagées sur la machine.