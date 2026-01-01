Déployez l'interface web yt-dlp en un clic.
Interface web auto-hébergée et serveur RPC pour yt-dlp qui télécharge des vidéos et de l'audio depuis plus de 1 000 sites.
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Ce que vous pouvez construire avec yt-dlp Web UI
L'interface web yt-dlp est un frontend de navigateur haute performance et un serveur JSON-RPC pour le populaire téléchargeur yt-dlp. Elle expose toute la puissance de yt-dlp via une interface web épurée, vous permettant de mettre en file d'attente des téléchargements, de surveiller la progression en temps réel, de regarder les diffusions en direct à venir et de récupérer des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, et des centaines d'autres sites pris en charge sans avoir à utiliser la ligne de commande.
L'auto-hébergement sur votre VPS vous libère des installateurs de bureau, des extensions de navigateur qui cessent de fonctionner à chaque modification de site, et des téléchargeurs en ligne financés par la publicité. Les fichiers sont directement stockés sur le serveur avec la bande passante du centre de données, le serveur RPC vous permet d'automatiser des scripts, et une limite de file d'attente intégrée protège les ressources partagées sur la machine.
Caractéristiques principales de yt-dlp Web UI
Alimenté par yt-dlp
Basé sur yt-dlp, prenant en charge les téléchargements depuis YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, et plus d'un millier d'autres sites vidéo et audio.
File d'attente en temps réel
Suivez chaque téléchargement actif et en attente avec une progression en temps réel, l'ETA et des mises à jour de vitesse diffusées via WebSockets.
Sélection du format
Choisissez des formats vidéo et audio précis, extrayez l'audio uniquement, remplacez les noms de fichiers de sortie ou transmettez des arguments yt-dlp personnalisés sécurisés par téléchargement.
Serveur JSON-RPC
Un point de terminaison RPC scriptable vous permet de déclencher des téléchargements à partir de tâches cron, de scripts ou de clients tiers sans utiliser l'interface utilisateur.
Limites de concurrence
La taille de la file d'attente configurable maintient les téléchargements simultanés sous contrôle afin qu'une grande liste de lecture n'épuise pas la bande passante du VPS ou les E/S disque.
Authentification par jeton
L'authentification JWT intégrée protège l'interface utilisateur web et les points d'accès RPC derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe générés.
Pourquoi exécuter yt-dlp Web UI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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