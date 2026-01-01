Déployez YOURLS en un clic.
Outil de réduction d'URL PHP auto-hébergé léger, avec statistiques de clics, plus de 300 plugins et une API REST.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) est une petite application PHP autonome qui vous permet d'exécuter votre propre service de raccourcissement d'URL sur votre domaine. Contrairement aux services commerciaux, YOURLS garde toutes les données de clics et la gestion des liens entièrement sous votre contrôle — pas de limites de taux, pas de frais d'abonnement et pas de suivi tiers de votre audience.
Au-delà du raccourcissement de base, YOURLS inclut un suivi des clics intégré, des analyses de référents et une API REST pour la gestion programmatique des liens. Une communauté active a développé plus de 300 plugins couvrant tout, de la génération de codes QR aux redirections géolocalisées, faisant de YOURLS l'un des raccourcisseurs de liens auto-hébergés les plus extensibles disponibles.
Caractéristiques principales de YOURLS
Statistiques de clics
Suivez le nombre total de clics, les référents et les statistiques par lien afin que vous sachiez exactement comment chaque URL raccourcie se comporte au fil du temps.
Écosystème de plugins
Plus de 300 plugins communautaires étendent YOURLS avec des codes QR, des redirections de géolocalisation, des aperçus de liens et plus encore — aucun développement personnalisé n'est requis.
API REST
Créez, développez et récupérez les statistiques de liens par programmation via une API intégrée, rendant YOURLS facile à intégrer dans les applications et les flux de travail d'automatisation.
Mots-clés personnalisés
Attribuez des slugs personnalisés mémorables à n'importe quel lien au lieu de caractères aléatoires, vous offrant des URL de marque comme
votredomaine.com/lancement.
Mode public ou privé
Exécutez YOURLS comme un outil privé pour votre équipe ou rendez-le public — le contrôle d'accès est un simple interrupteur de configuration.
Prise en charge des bookmarklets
Installez le bookmarklet en un clic dans n'importe quel navigateur pour raccourcir l'URL de la page actuelle sans quitter votre flux de travail.
Pourquoi exécuter YOURLS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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