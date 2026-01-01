Déployez Votre Spotify avec une installation en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé des statistiques d'écoute Spotify avec des graphiques riches, un historique et des analyses détaillées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Your Spotify
Votre Spotify est un tableau de bord analytique auto-hébergé qui suit l'intégralité de votre historique d'écoute Spotify et le visualise à travers des graphiques détaillés : meilleurs artistes et titres au fil du temps, temps d'écoute par jour et par heure, répartitions par genre, rotations d'albums et tendances historiques sur plusieurs années. Contrairement à Spotify Wrapped, qui n'apparaît qu'une fois par an, Votre Spotify vous offre la même profondeur d'analyse à la demande, pour n'importe quelle période de votre choix.
L'auto-hébergement de Votre Spotify sur un VPS conserve chaque lecture, chaque 'j'aime' et chaque saut dans une base de données que vous contrôlez — les exportations de données de Spotify sont limitées aux 50 titres les plus récents, mais Votre Spotify interroge l'API en continu et construit une archive d'écoute personnelle complète qui s'enrichit tant que l'instance est en cours d'exécution.
Caractéristiques principales de Your Spotify
Capture continue de l'historique
Interroge l'API Spotify toutes les quelques secondes pour enregistrer chaque lecture, y compris les titres ignorés et les écoutes partielles — bien au-delà de ce que Spotify exporte.
Meilleurs artistes, titres et albums
Les plages horaires configurables affichent votre contenu le plus écouté par nombre de lectures, temps d'écoute ou découvertes inédites.
Modèles et tendances d'écoute
Les cartes thermiques et les graphiques visualisent les moments où vous écoutez le plus — heure de la journée, jour de la semaine, tendances mensuelles et comparaisons d'une année sur l'autre.
Analyse de genre et d'ambiance
Agrège les caractéristiques audio des titres de Spotify et les tags de genre dans des graphiques montrant comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Tableaux de bord multi-utilisateurs
Chaque utilisateur connecte son propre compte Spotify via OAuth afin que les foyers puissent chacun suivre leur écoute séparément sur un seul serveur.
Pourquoi exécuter Your Spotify sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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