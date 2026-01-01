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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Your Spotify

Votre Spotify est un tableau de bord analytique auto-hébergé qui suit l'intégralité de votre historique d'écoute Spotify et le visualise à travers des graphiques détaillés : meilleurs artistes et titres au fil du temps, temps d'écoute par jour et par heure, répartitions par genre, rotations d'albums et tendances historiques sur plusieurs années. Contrairement à Spotify Wrapped, qui n'apparaît qu'une fois par an, Votre Spotify vous offre la même profondeur d'analyse à la demande, pour n'importe quelle période de votre choix.

L'auto-hébergement de Votre Spotify sur un VPS conserve chaque lecture, chaque 'j'aime' et chaque saut dans une base de données que vous contrôlez — les exportations de données de Spotify sont limitées aux 50 titres les plus récents, mais Votre Spotify interroge l'API en continu et construit une archive d'écoute personnelle complète qui s'enrichit tant que l'instance est en cours d'exécution.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Your Spotify

Capture continue de l'historique

Interroge l'API Spotify toutes les quelques secondes pour enregistrer chaque lecture, y compris les titres ignorés et les écoutes partielles — bien au-delà de ce que Spotify exporte.

Meilleurs artistes, titres et albums

Les plages horaires configurables affichent votre contenu le plus écouté par nombre de lectures, temps d'écoute ou découvertes inédites.

Modèles et tendances d'écoute

Les cartes thermiques et les graphiques visualisent les moments où vous écoutez le plus — heure de la journée, jour de la semaine, tendances mensuelles et comparaisons d'une année sur l'autre.

Analyse de genre et d'ambiance

Agrège les caractéristiques audio des titres de Spotify et les tags de genre dans des graphiques montrant comment vos goûts évoluent au fil du temps.

Tableaux de bord multi-utilisateurs

Chaque utilisateur connecte son propre compte Spotify via OAuth afin que les foyers puissent chacun suivre leur écoute séparément sur un seul serveur.

Pourquoi exécuter Your Spotify sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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