Déployez Apache DevLake en un clic.
Plateforme open source qui agrège les données de plus de 60 outils de développement pour calculer les métriques DORA et visualiser la performance des équipes d'ingénierie.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache DevLake
Apache DevLake est une plateforme d'analyse d'ingénierie open source qui consolide les données des traqueurs de problèmes, des hébergeurs de code source, des pipelines CI/CD et des outils de gestion des incidents dans un lac de données unifié. Les équipes connectent GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty et des dizaines d'autres sources pour calculer automatiquement les métriques DORA — fréquence de déploiement, délai de mise en production, taux d'échec des changements et temps moyen de récupération — ainsi que des tableaux de bord Grafana qui visualisent les performances de l'équipe au fil du temps.
L'auto-hébergement de DevLake conserve toutes les données de télémétrie d'ingénierie et les identifiants d'intégration sur l'infrastructure que vous contrôlez. Chaque jeton API et connexion OAuth est chiffré au repos à l'aide d'une clé que vous possédez, et toutes les métriques sont stockées dans une base de données MySQL sur votre serveur — aucune donnée ne quitte votre environnement pour un service d'analyse tiers.
Caractéristiques principales de Apache DevLake
métriques DORA
Calculer automatiquement la fréquence de déploiement, le délai de mise en œuvre des changements, le taux d'échec des changements et le temps moyen de récupération à partir des outils connectés — aucune collecte manuelle de données n'est requise.
Tableaux de bord préconçus
Les tableaux de bord Grafana prêts à l'emploi visualisent les métriques DORA, le temps de cycle des demandes de tirage, l'âge des bugs et la santé des pipelines de déploiement sans aucune configuration après l'installation.
Plus de 60 plugins de sources de données
Des connecteurs pré-intégrés pour GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube, et bien d'autres regroupent toutes les données d'ingénierie en un seul endroit.
Métriques SQL personnalisées
Interrogez le lac de données normalisé avec du SQL simple pour définir des métriques spécifiques à l'équipe, des filtres et des tableaux de bord personnalisés au-delà des vues DORA intégrées.
Stockage chiffré des identifiants
Tous les jetons API et les clés OAuth sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé auto-générée stockée exclusivement dans votre base de données MySQL auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Apache DevLake sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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