Déployez Apache Superset en un clic.
Plateforme de business intelligence open source moderne pour créer des tableaux de bord interactifs, explorer des ensembles de données et exécuter des analyses SQL sur plus de 40 bases de données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Superset
Apache Superset est une plateforme de business intelligence prête pour l'entreprise qui rend l'exploration de données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes bénéficient d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs disposent de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.
L'auto-hébergement de Superset sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de conformité tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.
Caractéristiques principales de Apache Superset
Bibliothèque de visualisation riche
Choisissez parmi des dizaines de types de graphiques — diagrammes à barres, graphiques linéaires, nuages de points, cartes géospatiales, et plus encore — pour représenter clairement vos données.
SQL Lab IDE
Écrivez et exécutez des requêtes SQL avec coloration syntaxique, historique des requêtes et exportation des résultats — faisant le lien entre les tableaux de bord sans code et le travail de données avancé.
40+ connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift et à des dizaines d'autres via une couche de connecteur unifiée basée sur SQLAlchemy.
Tableaux de bord interactifs
Créez des tableaux de bord avec des filtres croisés, une navigation drill-down et des rapports par e-mail planifiés afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations actualisées.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des autorisations granulaires aux ensembles de données, aux tableaux de bord et aux sources de données afin que chaque équipe ne voie que ce qu'elle est autorisée à consulter.
Pourquoi exécuter Apache Superset sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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