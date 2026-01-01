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Plateforme de business intelligence open source moderne pour créer des tableaux de bord interactifs, explorer des ensembles de données et exécuter des analyses SQL sur plus de 40 bases de données.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Superset

Apache Superset est une plateforme de business intelligence prête pour l'entreprise qui rend l'exploration de données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes bénéficient d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs disposent de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.

L'auto-hébergement de Superset sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de conformité tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Superset

Bibliothèque de visualisation riche

Choisissez parmi des dizaines de types de graphiques — diagrammes à barres, graphiques linéaires, nuages de points, cartes géospatiales, et plus encore — pour représenter clairement vos données.

SQL Lab IDE

Écrivez et exécutez des requêtes SQL avec coloration syntaxique, historique des requêtes et exportation des résultats — faisant le lien entre les tableaux de bord sans code et le travail de données avancé.

40+ connecteurs de base de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift et à des dizaines d'autres via une couche de connecteur unifiée basée sur SQLAlchemy.

Tableaux de bord interactifs

Créez des tableaux de bord avec des filtres croisés, une navigation drill-down et des rapports par e-mail planifiés afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations actualisées.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez des autorisations granulaires aux ensembles de données, aux tableaux de bord et aux sources de données afin que chaque équipe ne voie que ce qu'elle est autorisée à consulter.

Pourquoi exécuter Apache Superset sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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