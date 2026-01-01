Plausible Analytics est une alternative open-source, axée sur la confidentialité, à Google Analytics qui suit les métriques essentielles d'un site web sans cookies, sans collecte de données personnelles ni bannières de consentement. Son script de suivi pèse moins de 1 Ko, il n'a donc pratiquement aucun impact sur les temps de chargement des pages tout en offrant un tableau de bord épuré avec toutes les informations sur le trafic dont vous avez besoin.

L'auto-hébergement de Plausible sur votre VPS conserve chaque vue de page et enregistrement d'événement sur votre infrastructure sans accès tiers. Ce modèle associe l'application Plausible à PostgreSQL pour les métadonnées et à ClickHouse pour les requêtes d'analyse haute performance, vous offrant une configuration complète et prête pour la production qui conserve les données indéfiniment à un coût d'infrastructure fixe.