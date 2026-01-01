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Suivi de médias auto-hébergé pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux et les livres avec intégration Jellyfin.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Yamtrack

Yamtrack est une application de suivi de médias auto-hébergée qui consolide vos listes de visionnage et de lecture pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi avec suivi de la progression et gestion du statut.

L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS garde l'historique complet de votre consommation de médias privé, sans suivi par des tiers. L'intégration de Jellyfin permet le suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList facilite la migration depuis les services existants.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Yamtrack

Suivi multimédia

Suivez les films, séries télévisées, animes, mangas, jeux, livres et bandes dessinées dans un tableau de bord unifié avec un statut par élément.

Intégration Jellyfin

Marquer automatiquement les films et épisodes comme vus lorsqu'ils sont lus dans Jellyfin sans enregistrement manuel.

Importer depuis Trakt & MAL

Migrez votre historique de visionnage existant depuis Trakt, MyAnimeList, AniList et d'autres services vers Yamtrack en quelques clics.

Calendrier de publication

Consultez les dates de sortie à venir pour les émissions, films et jeux suivis dans un calendrier afin de planifier votre programme de visionnage.

Notifications de version

Recevez des alertes concernant les nouveaux épisodes et les nouvelles sorties via Discord, Telegram ou Slack pour tout élément de votre liste de suivi.

Pourquoi exécuter Yamtrack sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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