Yamtrack est une application de suivi de médias auto-hébergée qui consolide vos listes de visionnage et de lecture pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi avec suivi de la progression et gestion du statut.

L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS garde l'historique complet de votre consommation de médias privé, sans suivi par des tiers. L'intégration de Jellyfin permet le suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList facilite la migration depuis les services existants.