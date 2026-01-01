Déployez Yamtrack en un clic.
Suivi de médias auto-hébergé pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux et les livres avec intégration Jellyfin.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Yamtrack
Yamtrack est une application de suivi de médias auto-hébergée qui consolide vos listes de visionnage et de lecture pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi avec suivi de la progression et gestion du statut.
L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS garde l'historique complet de votre consommation de médias privé, sans suivi par des tiers. L'intégration de Jellyfin permet le suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList facilite la migration depuis les services existants.
Caractéristiques principales de Yamtrack
Suivi multimédia
Suivez les films, séries télévisées, animes, mangas, jeux, livres et bandes dessinées dans un tableau de bord unifié avec un statut par élément.
Intégration Jellyfin
Marquer automatiquement les films et épisodes comme vus lorsqu'ils sont lus dans Jellyfin sans enregistrement manuel.
Importer depuis Trakt & MAL
Migrez votre historique de visionnage existant depuis Trakt, MyAnimeList, AniList et d'autres services vers Yamtrack en quelques clics.
Calendrier de publication
Consultez les dates de sortie à venir pour les émissions, films et jeux suivis dans un calendrier afin de planifier votre programme de visionnage.
Notifications de version
Recevez des alertes concernant les nouveaux épisodes et les nouvelles sorties via Discord, Telegram ou Slack pour tout élément de votre liste de suivi.
Pourquoi exécuter Yamtrack sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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