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Moteur de recherche web auto-hébergé et pair-à-pair qui indexe et recherche le web sans serveurs centraux ni suivi.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec YaCy

YaCy est un moteur de recherche web entièrement distribué, pair-à-pair, qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Contrairement à Google ou Bing, il n'y a pas d'autorité centrale contrôlant les résultats de recherche — chaque instance YaCy explore et indexe le web indépendamment tout en se connectant à un index global partagé maintenu par des milliers d'autres pairs YaCy. Les requêtes de recherche sont hachées avant d'être partagées avec les pairs, garantissant ainsi la confidentialité des recherches par conception.

L'auto-hébergement de YaCy vous offre un appareil de recherche privé sans suivi, sans influence publicitaire sur les classements et sans journaux de requêtes envoyés à des tiers. Il fonctionne également comme un moteur de recherche intranet, indexant les ressources HTTP, FTP et SMB sur un réseau local sans connectivité internet.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de YaCy

Index pair à pair

Chaque nœud YaCy rejoint un index distribué mondial, partageant les pages explorées avec ses pairs et recevant des résultats en retour — aucun serveur central n'est requis.

Robot d'exploration web intégré

Planifications d'exploration configurables et contrôles de profondeur pour indexer continuellement les domaines et maintenir vos résultats de recherche locaux à jour et pertinents.

Recherche axée sur la confidentialité

Les requêtes de recherche sont hachées avant d'être partagées avec le réseau P2P, empêchant tout pair d'identifier ce que vous avez recherché.

Mode de recherche intranet

Indexer et rechercher des ressources HTTP, FTP et SMB internes sur un réseau local sans exposer de données à l'internet public.

API REST scriptable

Chaque fonction d'administration est accessible via des points de terminaison REST XML et JSON, permettant l'automatisation et les intégrations de portails de recherche personnalisés.

Pourquoi exécuter YaCy sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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