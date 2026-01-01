YaCy est un moteur de recherche web entièrement distribué, pair-à-pair, qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Contrairement à Google ou Bing, il n'y a pas d'autorité centrale contrôlant les résultats de recherche — chaque instance YaCy explore et indexe le web indépendamment tout en se connectant à un index global partagé maintenu par des milliers d'autres pairs YaCy. Les requêtes de recherche sont hachées avant d'être partagées avec les pairs, garantissant ainsi la confidentialité des recherches par conception.

L'auto-hébergement de YaCy vous offre un appareil de recherche privé sans suivi, sans influence publicitaire sur les classements et sans journaux de requêtes envoyés à des tiers. Il fonctionne également comme un moteur de recherche intranet, indexant les ressources HTTP, FTP et SMB sur un réseau local sans connectivité internet.