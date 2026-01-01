Déployez XWiki en un clic.
Plateforme wiki open source puissante pour la gestion des connaissances d'équipe, la documentation et les espaces de travail collaboratifs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec XWiki
XWiki est une plateforme wiki d'entreprise open source qui va au-delà de la documentation statique. Son modèle de page structuré organise le contenu en espaces et pages hiérarchiques, tandis qu'un moteur de script intégré permet aux équipes de créer des tableaux de bord dynamiques et des applications intranet personnalisées directement sur les pages wiki. Avec plus de 900 extensions et un assistant intégré App Within Minutes, les équipes peuvent transformer XWiki en une base de connaissances sur mesure, un outil de suivi des problèmes ou un espace de travail de projet sans partir de zéro.
L'auto-hébergement de XWiki sur votre propre VPS maintient toute la documentation, les processus internes et les connaissances de l'entreprise sous votre contrôle direct — pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucune donnée ne quitte votre infrastructure. Ce modèle associe XWiki à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et prêt pour la production.
Caractéristiques principales de XWiki
Modèle de page structuré
Organisez le contenu dans des espaces et des pages hiérarchiques avec des relations parent-enfant, en gardant les grandes bases de connaissances navigables et cohérentes.
Créateur d'applications intégré
Créez des applications de données personnalisées sur des pages wiki à l'aide de l'assistant App Within Minutes — aucun framework externe ni codage requis.
Plus de 900 extensions
Étendez XWiki avec une bibliothèque de plus de 900 extensions communautaires couvrant les calendriers, les diagrammes, la gestion des tâches et l'authentification LDAP.
Moteur de script
Écrivez des scripts Velocity, Groovy ou Python à l'intérieur des pages wiki pour créer du contenu dynamique, des tableaux de bord et des rapports automatisés.
Recherche en texte intégral
Solr intégré indexe tout le contenu des pages et les pièces jointes, fournissant instantanément des résultats pertinents, même sur de grandes bases de connaissances.
Historique des révisions
Chaque modification est automatiquement versionnée avec une vue de comparaison complète et une restauration en un clic pour récupérer toute version précédente de n'importe quelle page.
Pourquoi exécuter XWiki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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