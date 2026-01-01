Déploiement de WordPress en un clic.
Le CMS le plus populaire au monde, qui propulse plus de 40 % de tous les sites web, avec des milliers de thèmes et de plugins.
Sélectionnez un forfait VPS pour WordPress
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WordPress
WordPress est le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites web. Il offre une plateforme de publication flexible pour les blogs, les sites web d'entreprise, les portfolios, les boutiques e-commerce, et plus encore — avec un éditeur visuel, un système de thèmes et un écosystème de dizaines de milliers d'extensions.
L'auto-hébergement de WordPress sur un VPS vous donne un contrôle total sur les performances, la sécurité et les données de votre site, sans frais de plateforme mensuels. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage de base de données fiable, et le routage via le proxy inverse Traefik préinstallé assure le HTTPS automatique pour votre domaine dès le premier déploiement.
Caractéristiques principales de WordPress
Vaste écosystème d'extensions
Choisissez parmi plus de 60 000 plugins gratuits et premium pour ajouter des fonctionnalités d'e-commerce, de SEO, de formulaires, de mise en cache et toute autre fonctionnalité.
Bibliothèque de thèmes
Choisissez parmi des milliers de thèmes gratuits et commerciaux pour modifier instantanément le design de votre site sans toucher au code.
Éditeur visuel de blocs
Créez des pages avec l'éditeur de blocs Gutenberg en utilisant des outils de mise en page par glisser-déposer qui ne nécessitent aucune connaissance en codage.
Support multisite
Gérez un réseau de sites WordPress à partir d'une seule installation, partageant des thèmes et des extensions sur tous les sites.
Prêt pour WooCommerce
Installez WooCommerce pour transformer WordPress en une boutique e-commerce complète avec des produits, un processus de commande et des paiements.
Pourquoi exécuter WordPress sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.