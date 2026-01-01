WordPress est le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites web. Il offre une plateforme de publication flexible pour les blogs, les sites web d'entreprise, les portfolios, les boutiques e-commerce, et plus encore — avec un éditeur visuel, un système de thèmes et un écosystème de dizaines de milliers d'extensions.

L'auto-hébergement de WordPress sur un VPS vous donne un contrôle total sur les performances, la sécurité et les données de votre site, sans frais de plateforme mensuels. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage de base de données fiable, et le routage via le proxy inverse Traefik préinstallé assure le HTTPS automatique pour votre domaine dès le premier déploiement.