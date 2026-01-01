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Moteur wiki mature basé sur Java avec gestion de versions intégrée, pièces jointes, plugins et contrôle d'accès pris en charge par JAAS.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache JSPWiki

Apache JSPWiki est un moteur wiki riche en fonctionnalités, basé sur Java, maintenu en tant que projet Apache de premier niveau. Les pages sont stockées sous forme de fichiers texte brut avec un historique de version complet, tandis que les pièces jointes, les modèles de page et une vaste bibliothèque de plugins inclus le rendent adapté aux centres de documentation, aux bases de connaissances et aux sites de collaboration intranet où la stabilité et la longévité importent plus que la poursuite des tendances.

L'auto-hébergement de JSPWiki sur votre VPS vous offre un wiki sous licence Apache qui s'exécute entièrement sur votre propre conteneur Tomcat, sans dépendances SaaS, sans tarification par siège, et une authentification basée sur JAAS que vous pouvez intégrer à votre propre pile d'identité. Tout, des pages wiki aux pièces jointes, réside sur un seul volume persistant, ce qui simplifie les sauvegardes et les migrations.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache JSPWiki

Historique des versions de la page

Chaque modification est capturée par le VersioningFileProvider afin que vous puissiez comparer les révisions et annuler les changements indésirables à tout moment.

Pièces jointes et médias

Téléchargez des images, des documents et d'autres fichiers directement sur les pages avec un fournisseur de pièces jointes intégré qui stocke tout sur le volume de votre VPS.

Contrôle d'accès JAAS

Les permissions granulaires de page et de groupe sont appliquées via le Service d'authentification et d'autorisation Java, avec des backends enfichables pour LDAP ou des domaines personnalisés.

Bibliothèque de plugins et de modèles

Étendez les pages avec des plugins intégrés pour les tables des matières, la recherche, les flux RSS et le contenu dynamique, ou restylez le wiki avec des modèles de page basés sur JSP.

Syntaxe de balisage Apache

Rédigez du contenu au format léger JSPWiki avec des macros, des liens inter-wiki et un aperçu en direct pendant l'édition.

Pourquoi exécuter Apache JSPWiki sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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