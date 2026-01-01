Un Otter Wiki est un wiki léger auto-hébergé qui stocke toutes les pages dans un dépôt Git et les données utilisateur dans SQLite — aucun service de base de données séparé n'est requis. Écrit en Python avec une interface Bootstrap épurée, il prend en charge l'édition Markdown, les pièces jointes et un historique complet des révisions de pages sauvegardé par les commits Git.

L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le contenu du wiki sous votre contrôle, avec des règles d'accès granulaires qui peuvent restreindre la lecture et l'édition aux seuls utilisateurs enregistrés ou approuvés par l'administrateur. La conception à conteneur unique signifie qu'il n'y a rien à provisionner au-delà d'un volume nommé et du conteneur lui-même.