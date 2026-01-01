Déployez un Otter Wiki en un clic.
Wiki auto-hébergé minimaliste avec historique des pages basé sur Git, édition Markdown et contrôle d'accès utilisateur, le tout dans un seul conteneur.
Sélectionnez un forfait VPS pour An Otter Wiki
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec An Otter Wiki
Un Otter Wiki est un wiki léger auto-hébergé qui stocke toutes les pages dans un dépôt Git et les données utilisateur dans SQLite — aucun service de base de données séparé n'est requis. Écrit en Python avec une interface Bootstrap épurée, il prend en charge l'édition Markdown, les pièces jointes et un historique complet des révisions de pages sauvegardé par les commits Git.
L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le contenu du wiki sous votre contrôle, avec des règles d'accès granulaires qui peuvent restreindre la lecture et l'édition aux seuls utilisateurs enregistrés ou approuvés par l'administrateur. La conception à conteneur unique signifie qu'il n'y a rien à provisionner au-delà d'un volume nommé et du conteneur lui-même.
Caractéristiques principales de An Otter Wiki
Historique basé sur Git
Chaque modification de page est automatiquement un commit Git, vous offrant un historique de révisions complet que vous pouvez parcourir, comparer et restaurer via l'interface web.
Édition Markdown
Rédigez et modifiez des pages en Markdown avec un éditeur à prévisualisation en direct — aucun format propriétaire ou verrouillage de texte enrichi d'aucune sorte.
Contrôle d'accès
Les autorisations de lecture, d'écriture et de pièce jointe sont configurées indépendamment pour les visiteurs anonymes, les utilisateurs enregistrés et les utilisateurs approuvés par l'administrateur.
Pièces jointes
Téléchargez et intégrez des images et des fichiers directement dans les pages wiki, stockés avec le contenu de la page dans le volume de données persistant.
Gestion des utilisateurs
L'inscription intégrée avec confirmation par e-mail facultative et les flux de travail d'approbation par l'administrateur donnent un contrôle total sur qui peut contribuer.
Pourquoi exécuter An Otter Wiki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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