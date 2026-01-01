Déployez Xibo CMS en un clic.
CMS de signalisation numérique open source pour la planification des mises en page et des médias sur des réseaux d'écrans à partir d'un serveur central.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Xibo CMS
Xibo CMS est une plateforme d'affichage dynamique mature, entièrement open-source, utilisée pour concevoir des mises en page, organiser des médiathèques et planifier du contenu sur des parcs d'écrans — d'un simple écran de hall à des milliers de points de terminaison nationaux. Le CMS gère les utilisateurs, les permissions, les campagnes, le découpage horaire (dayparting) et les rapports de preuve de lecture, tandis que les lecteurs Xibo légers fonctionnant sous Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows affichent le contenu à l'écran.
L'auto-hébergement de Xibo CMS sur votre VPS vous permet de garder le contrôle des plannings, des analyses d'audience et des ressources multimédias, sans frais SaaS par écran. Ce modèle livre le CMS avec MySQL, le relais de messages XMR pour le contrôle des lecteurs en temps réel, Memcached pour la mise en cache, et QuickChart pour les graphiques intégrés — le tout étant interconnecté et exposé via le proxy inverse Traefik préinstallé avec HTTPS automatique.
Caractéristiques principales de Xibo CMS
Concepteur de mise en page
Créez des mises en page multi-zones mélangeant des images, des vidéos, des pages web, des flux RSS, des bandeaux défilants et des widgets à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer dans le navigateur.
Planification et segmentation horaire
Programmez des campagnes par plage de dates, heure du jour, jour de la semaine, récurrence ou priorité — y compris la lecture géolocalisée et déclenchée par événement.
Gestion des groupes d'affichage
Organisez des centaines ou des milliers d'écrans en groupes et en balises, puis diffusez différents plannings à chaque segment à partir d'une console centrale.
Contrôle du joueur en temps réel
Le relais de messages XMR inclus transmet les modifications de mise en page, les demandes de capture d'écran et les commandes aux joueurs connectés dès que vous publiez.
Rapports de preuve de diffusion
Capturez les statistiques de lecture par affichage pour la conformité et la réconciliation publicitaire, avec des rapports exportables au format CSV ou affichés sous forme de graphiques.
Joueurs multiplateformes
Associez le CMS à des Lecteurs Xibo gratuits ou sous licence sur Android, webOS, Tizen, Linux et Windows pour piloter pratiquement n'importe quel matériel d'affichage.
Pourquoi exécuter Xibo CMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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