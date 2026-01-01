WUD (What's Up Docker) est le successeur activement maintenu de whats-up-docker, entièrement axé sur le maintien à jour des images de conteneurs sur les infrastructures auto-hébergées. Il inspecte en continu les conteneurs en cours d'exécution, interroge les registres en amont et signale précisément quelles images ont de nouvelles versions disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay et les registres auto-hébergés sont tous pris en charge prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de WUD sur votre propre VPS élimine toute dépendance vis-à-vis des traqueurs de mises à jour SaaS tiers et maintient l'inventaire complet de votre flotte de conteneurs au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les déclencheurs peuvent se propager vers Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, des webhooks génériques, ou reconstruire automatiquement les piles.