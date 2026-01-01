Déployez WUD en un clic.
Surveillant open-source qui détecte les mises à jour d'images Docker et vous avertit via des dizaines de canaux intégrés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WUD
WUD (What's Up Docker) est le successeur activement maintenu de whats-up-docker, entièrement axé sur le maintien à jour des images de conteneurs sur les infrastructures auto-hébergées. Il inspecte en continu les conteneurs en cours d'exécution, interroge les registres en amont et signale précisément quelles images ont de nouvelles versions disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay et les registres auto-hébergés sont tous pris en charge prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de WUD sur votre propre VPS élimine toute dépendance vis-à-vis des traqueurs de mises à jour SaaS tiers et maintient l'inventaire complet de votre flotte de conteneurs au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les déclencheurs peuvent se propager vers Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, des webhooks génériques, ou reconstruire automatiquement les piles.
Caractéristiques principales de WUD
Surveillance multi-registre
Suit les mises à jour sur Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay et tout registre personnalisé sans extensions par fournisseur.
Lancement des automatisations
Achemine les événements de nouvelle version vers Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, des webhooks génériques, ou des tâches de reconstruction de conteneurs.
Interface utilisateur web et API REST
Parcourir les mises à jour en attente, inspecter les résumés et s'intégrer aux tableaux de bord existants via une API REST documentée.
Règles de surveillance granulaires
Incluez ou excluez des conteneurs par étiquette, nom ou registre, et choisissez entre des stratégies de comparaison semver, regex ou digest.
Métriques Prometheus
Exporte le conteneur et met à jour les métriques sur /metrics afin que les piles Grafana existantes puissent alerter sur les images obsolètes.
Encombrement réduit
Fonctionne comme un conteneur Node.js unique avec un petit volume de stockage, adapté aux petites instances VPS à côté des charges de travail de production.
Pourquoi exécuter WUD sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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