Déployez n8n en un clic.
Plateforme d'automatisation de flux de travail open-source avec un éditeur visuel basé sur des nœuds pour connecter des applications, des API et des services.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec n8n
n8n est une plateforme d'automatisation des flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via une interface visuelle basée sur des nœuds. Elle permet aux individus et aux équipes d'automatiser les tâches répétitives, de synchroniser les données entre les outils et de créer des pipelines d'intégration personnalisés — le tout sans bloquer les données dans un cloud tiers. Avec des centaines de nœuds intégrés, la prise en charge de la logique JavaScript personnalisée et l'exécution événementielle via des webhooks et des planifications, n8n gère tout, des simples notifications aux processus métier complexes en plusieurs étapes.
L'auto-hébergement de n8n sur votre VPS signifie que la logique de votre flux de travail, les identifiants d'API et les données d'exécution ne quittent jamais votre infrastructure. Vous bénéficiez d'exécutions de flux de travail illimitées sans tarification par tâche, et d'un contrôle total pour étendre, sauvegarder et versionner vos automatisations exactement comme vous le souhaitez.
Caractéristiques principales de n8n
Générateur de flux de travail visuel
L'éditeur de nœuds par glisser-déposer vous permet de concevoir visuellement des automatisations en plusieurs étapes, avec des aperçus d'exécution en temps réel pour déboguer chaque étape.
Des centaines d'intégrations
Les nœuds intégrés couvrent les applications, bases de données et API populaires — de Slack et GitHub à PostgreSQL et aux requêtes HTTP — prêts à l'emploi sans code personnalisé.
Logique JavaScript Personnalisée
Écrivez du JavaScript directement dans les nœuds de workflow pour transformer des données, appliquer une logique métier ou appeler toute API externe non couverte par les intégrations intégrées.
Webhooks et Prise de rendez-vous
Déclenchez des workflows instantanément via des webhooks, selon un calendrier cron, ou en réponse à des événements provenant de services connectés sans interrogation.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les définitions de flux de travail, les identifiants d'API et les journaux d'exécution restent sur votre VPS, sans frais par exécution et sans limites d'utilisation.
Pourquoi exécuter n8n sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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