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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Activepieces

Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open-source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle sert d'alternative auto-hébergée à Zapier et Make.

Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent des LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP, et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le no-code ne suffit pas. Parce que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données clients et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs — et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Activepieces

Générateur de flux de travail visuel

L'interface glisser-déposer permet à quiconque de créer des automatisations multi-étapes sans écrire de code, réduisant le temps entre l'idée et l'exécution du flux de travail à quelques minutes.

Plus de 200 intégrations

Connectez Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, et des centaines d'autres prêts à l'emploi, couvrant les outils que la plupart des équipes utilisent déjà.

Support d'agent IA

Créez des agents qui utilisent des grands modèles linguistiques pour raisonner, rechercher et agir, allant au-delà de l'automatisation basée sur des règles pour gérer des tâches qui nécessitent un jugement.

Étapes du code personnalisé

Intégrez du JavaScript ou du Python dans n'importe quel flux pour une logique qui va au-delà du no-code, offrant aux développeurs une flexibilité totale sans abandonner le constructeur visuel.

Pas de tarification à l'usage

L'auto-hébergement signifie des exécutions de flux de travail illimitées sans coût supplémentaire, rendant Activepieces économique pour les pipelines d'automatisation à fort volume qui seraient coûteux sur les plateformes cloud.

Pourquoi exécuter Activepieces sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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