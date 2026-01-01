Déployez Activepieces avec une installation en un clic.
Plateforme d'automatisation open source sans code avec plus de 200 intégrations et une prise en charge intégrée d'agents IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Activepieces
Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open-source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle sert d'alternative auto-hébergée à Zapier et Make.
Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent des LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP, et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le no-code ne suffit pas. Parce que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données clients et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs — et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.
Caractéristiques principales de Activepieces
Générateur de flux de travail visuel
L'interface glisser-déposer permet à quiconque de créer des automatisations multi-étapes sans écrire de code, réduisant le temps entre l'idée et l'exécution du flux de travail à quelques minutes.
Plus de 200 intégrations
Connectez Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, et des centaines d'autres prêts à l'emploi, couvrant les outils que la plupart des équipes utilisent déjà.
Support d'agent IA
Créez des agents qui utilisent des grands modèles linguistiques pour raisonner, rechercher et agir, allant au-delà de l'automatisation basée sur des règles pour gérer des tâches qui nécessitent un jugement.
Étapes du code personnalisé
Intégrez du JavaScript ou du Python dans n'importe quel flux pour une logique qui va au-delà du no-code, offrant aux développeurs une flexibilité totale sans abandonner le constructeur visuel.
Pas de tarification à l'usage
L'auto-hébergement signifie des exécutions de flux de travail illimitées sans coût supplémentaire, rendant Activepieces économique pour les pipelines d'automatisation à fort volume qui seraient coûteux sur les plateformes cloud.
Pourquoi exécuter Activepieces sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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