Postiz est une plateforme open-source qui offre une alternative aux outils SaaS coûteux de gestion des réseaux sociaux. Elle vous permet de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (ex Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et d'autres plateformes, le tout depuis une interface unifiée. Grâce à son intégration IA native avec OpenAI, Postiz génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva prend en charge la création de contenu visuel.

En auto-hébergeant Postiz sur votre VPS, vous assurez la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, supprimez les frais d'abonnement par utilisateur et offrez aux équipes une capacité de planification illimitée grâce à des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.