Déployez Postiz en un clic.
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu basée sur l'IA pour plus de 15 réseaux à partir d'un tableau de bord unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Postiz
Postiz est une plateforme open-source qui offre une alternative aux outils SaaS coûteux de gestion des réseaux sociaux. Elle vous permet de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (ex Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et d'autres plateformes, le tout depuis une interface unifiée. Grâce à son intégration IA native avec OpenAI, Postiz génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva prend en charge la création de contenu visuel.
En auto-hébergeant Postiz sur votre VPS, vous assurez la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, supprimez les frais d'abonnement par utilisateur et offrez aux équipes une capacité de planification illimitée grâce à des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.
Caractéristiques principales de Postiz
Prise de rendez-vous multi-plateforme
Programmez et publiez sur plus de 15 réseaux sociaux simultanément à partir d'un calendrier de contenu partagé avec replanification par glisser-déposer et importation en masse de fichiers CSV.
Génération de contenu IA
L'intégration d'OpenAI suggère des textes de publication, finalise les brouillons et aide à adapter les messages à l'audience de chaque plateforme — économisant des heures de rédaction manuelle.
Éditeur visuel intégré
Un éditeur de type Canva vous permet de concevoir des images et des graphiques de marque directement dans Postiz sans passer à un outil de conception séparé.
Collaboration d'équipe
Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les flux de travail d'approbation permettent à plusieurs contributeurs de gérer les comptes sociaux tout en maintenant la cohérence de la marque et la supervision.
Intégrations d'automatisation
Les connecteurs natifs pour N8N, Make.com et Zapier vous permettent de déclencher des publications à partir d'événements externes et de créer des pipelines d'automatisation de contenu de bout en bout.
Pourquoi exécuter Postiz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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