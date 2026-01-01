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Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu basée sur l'IA pour plus de 15 réseaux à partir d'un tableau de bord unique.

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KVM 1
170,99MAD
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Postiz

Postiz est une plateforme open-source qui offre une alternative aux outils SaaS coûteux de gestion des réseaux sociaux. Elle vous permet de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (ex Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et d'autres plateformes, le tout depuis une interface unifiée. Grâce à son intégration IA native avec OpenAI, Postiz génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva prend en charge la création de contenu visuel.

En auto-hébergeant Postiz sur votre VPS, vous assurez la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, supprimez les frais d'abonnement par utilisateur et offrez aux équipes une capacité de planification illimitée grâce à des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Postiz

Prise de rendez-vous multi-plateforme

Programmez et publiez sur plus de 15 réseaux sociaux simultanément à partir d'un calendrier de contenu partagé avec replanification par glisser-déposer et importation en masse de fichiers CSV.

Génération de contenu IA

L'intégration d'OpenAI suggère des textes de publication, finalise les brouillons et aide à adapter les messages à l'audience de chaque plateforme — économisant des heures de rédaction manuelle.

Éditeur visuel intégré

Un éditeur de type Canva vous permet de concevoir des images et des graphiques de marque directement dans Postiz sans passer à un outil de conception séparé.

Collaboration d'équipe

Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les flux de travail d'approbation permettent à plusieurs contributeurs de gérer les comptes sociaux tout en maintenant la cohérence de la marque et la supervision.

Intégrations d'automatisation

Les connecteurs natifs pour N8N, Make.com et Zapier vous permettent de déclencher des publications à partir d'événements externes et de créer des pipelines d'automatisation de contenu de bout en bout.

Pourquoi exécuter Postiz sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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