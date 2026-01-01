Déployez Home Assistant en un clic.
Plateforme domotique open source axée sur la confidentialité avec plus de 2 000 intégrations pour les appareils et services connectés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Home Assistant
Home Assistant est la principale plateforme domotique open-source à laquelle des millions d'utilisateurs font confiance dans le monde entier. Elle unifie les appareils intelligents de différents fabricants — lumières, thermostats, caméras, systèmes de sécurité et lecteurs multimédia — dans une interface unique et personnalisable, avec un puissant moteur d'automatisation qui prend en charge des scénarios complexes déclenchés par le temps, les états des appareils ou des événements externes.
Le déploiement de Home Assistant sur votre propre VPS garantit que votre maison intelligente reste opérationnelle même en cas de pannes locales, fournit un accès à distance fiable depuis n'importe où, et maintient toutes les données des appareils et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, sans dépendance aux services cloud.
Caractéristiques principales de Home Assistant
Plus de 2 000 Intégrations
Connectez pratiquement n'importe quel appareil domotique ou service cloud via une bibliothèque d'intégrations communautaires en constante croissance.
Contrôle local
Toutes les automatisations s'exécutent localement sans dépendance au cloud, maintenant votre maison réactive même en cas de défaillance de la connectivité internet.
Automatisations Puissantes
L'éditeur d'automatisation visuel et basé sur YAML prend en charge les déclencheurs complexes, les conditions et les actions en plusieurs étapes pour tout scénario.
Tableaux de bord personnalisables
Les tableaux de bord Lovelace vous permettent de concevoir des interfaces de contrôle personnalisées pour n'importe quel appareil ou écran de votre maison.
Intégration de l'assistant vocal
Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour un contrôle mains libres de tout appareil connecté.
Surveillance énergétique
Suivre et optimiser la consommation d'énergie domestique grâce à des tableaux de bord de surveillance dédiés et des données de consommation au niveau de l'appareil.
Pourquoi exécuter Home Assistant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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