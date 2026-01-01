WriteFreely est une plateforme de publication épurée et minimaliste, conçue autour de l'acte d'écrire. Les articles sont rédigés en Markdown simple, l'éditeur ne vous gêne pas, et l'expérience de lecture publique supprime les commentaires, les publicités et les traqueurs — ne laissant que les mots. Le support ActivityPub intégré permet aux abonnés du Fediverse de s'abonner à votre blog directement depuis Mastodon et d'autres services fédérés.

L'auto-hébergement de WriteFreely sur votre VPS maintient vos écrits sous votre propre domaine, à l'abri des flux algorithmiques et des fermetures de plateformes. Le binaire Go léger utilise des ressources minimales, persiste tout dans une seule base de données SQLite et vous donne un contrôle total sur les paramètres d'exportation, de thématisation et de fédération.