Déployez WriteFreely en un clic.
Plateforme de blogging open source minimaliste construite autour de Markdown, d'une écriture sans distraction et de la fédération ActivityPub.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WriteFreely
WriteFreely est une plateforme de publication épurée et minimaliste, conçue autour de l'acte d'écrire. Les articles sont rédigés en Markdown simple, l'éditeur ne vous gêne pas, et l'expérience de lecture publique supprime les commentaires, les publicités et les traqueurs — ne laissant que les mots. Le support ActivityPub intégré permet aux abonnés du Fediverse de s'abonner à votre blog directement depuis Mastodon et d'autres services fédérés.
L'auto-hébergement de WriteFreely sur votre VPS maintient vos écrits sous votre propre domaine, à l'abri des flux algorithmiques et des fermetures de plateformes. Le binaire Go léger utilise des ressources minimales, persiste tout dans une seule base de données SQLite et vous donne un contrôle total sur les paramètres d'exportation, de thématisation et de fédération.
Caractéristiques principales de WriteFreely
Éditeur privilégiant Markdown
Rédigez en Markdown brut avec un éditeur épuré qui sauvegarde automatiquement les brouillons et élimine les distractions pour vous permettre de vous concentrer sur les mots.
Fédération ActivityPub
Les abonnés sur Mastodon et d'autres services Fediverse peuvent s'abonner directement à votre blog, atteignant les lecteurs sans que les flux algorithmiques ne fassent obstacle.
Expérience de lecture épurée
Les publications publiques s'affichent avec une mise en page typographique, sans publicité et sans suivi — les lecteurs voient votre écrit tel que vous l'avez rédigé.
Thèmes personnalisés et CSS
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou ajoutez du CSS personnalisé pour personnaliser l'image de votre blog sans toucher aux modèles ni reconstruire le binaire.
Brouillons et planification
Enregistrez les brouillons privés indéfiniment, puis planifiez ou publiez des articles lorsque vous êtes prêt — aucun plugin CMS tiers n'est requis.
Léger et portable
Un seul binaire Go basé sur SQLite signifie que l'intégralité de votre blog tient dans un volume minuscule et migre entre les hôtes avec une seule copie de fichier.
Pourquoi exécuter WriteFreely sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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