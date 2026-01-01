Déployez WPS Office en un clic.
Suite bureautique complète avec Traitement de texte, Tableur et Présentation, accessible depuis n'importe quel navigateur via votre VPS.
Sélectionnez un forfait VPS pour WPS Office
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WPS Office
WPS Office est une suite bureautique complète qui inclut Writer, Spreadsheets, Presentation et des outils d'édition PDF. Elle est fournie comme une application de bureau accessible via navigateur grâce au streaming KasmVNC, vous offrant un environnement bureautique complet depuis n'importe quel appareil sans installation de logiciel localement.
L'auto-hébergement de WPS Office sur un VPS offre un espace de travail persistant avec vos documents toujours disponibles via une URL sécurisée. WPS Office offre une grande compatibilité avec les formats Microsoft Office — DOCX, XLSX et PPTX — ce qui en fait une suite bureautique pratique pour travailler avec des fichiers provenant de collègues utilisant Microsoft Office.
Caractéristiques principales de WPS Office
Suite bureautique complète
Comprend Writer (traitement de texte), Tableurs (compatible Excel), Présentation (compatible PowerPoint) et des outils PDF dans un seul package.
Accès par navigateur
Accédez au bureau complet de WPS Office depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC sans installer de logiciel sur votre appareil local.
Compatible avec Microsoft Office
Ouvrez, modifiez et enregistrez des fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une grande fidélité pour maintenir la compatibilité avec les utilisateurs de Microsoft Office.
Édition de PDF
Visualisez, annotez et modifiez des documents PDF directement dans WPS Office sans avoir à les convertir d'abord dans un autre format.
Stockage persistant de documents
Les documents et les paramètres persistent entre les sessions sur votre VPS, de sorte que votre espace de travail est toujours exactement tel que vous l'avez laissé.
Pourquoi exécuter WPS Office sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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