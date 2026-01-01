Déployez Wizarr en un clic.
Système de gestion des invitations et des utilisateurs pour Plex, Jellyfin et Emby avec un processus d'intégration guidé et des contrôles d'accès.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wizarr
Wizarr est un système d'invitation et de gestion des utilisateurs auto-hébergé pour les serveurs multimédias Plex, Jellyfin et Emby. Il génère des liens d'invitation sécurisés et partageables avec des dates d'expiration configurables, des restrictions d'accès à la bibliothèque et des limites de durée de compte, puis guide les nouveaux utilisateurs à travers un processus d'intégration pour qu'ils se connectent rapidement.
L'auto-hébergement de Wizarr à côté de votre serveur multimédia vous donne un contrôle précis sur qui a accès et pour combien de temps, sans avoir à gérer manuellement les comptes utilisateurs dans le panneau d'administration de chaque serveur multimédia. Le suivi des invitations, la gestion des sessions et les outils de gestion des membres en masse rendent l'administration d'une bibliothèque multimédia partagée pratique à toute échelle.
Caractéristiques principales de Wizarr
Liens d'invitation
Générez des URL d'invitation uniques avec des dates d'expiration et des limites d'utilisation pour partager un accès contrôlé à votre serveur multimédia.
Restrictions de la bibliothèque
Limitez les utilisateurs invités à des bibliothèques spécifiques afin que les invités n'accèdent qu'au contenu que vous avez explicitement partagé avec eux.
Parcours d'intégration guidé
Les nouveaux invités suivent un guide de configuration étape par étape qui les accompagne dans la création d'un compte et la connexion de leur application multimédia.
Prise en charge multi-serveur
Gérez les utilisateurs sur les serveurs Plex, Jellyfin et Emby à partir d'un tableau de bord Wizarr unique.
Suivi des invitations
Surveillez quelles invitations ont été utilisées, quand et par qui pour maintenir votre liste de membres précise et à jour.
Pourquoi exécuter Wizarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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