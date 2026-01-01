Déployez WireGuard Easy en un clic.
Gestion de VPN WireGuard basée sur le web avec génération de clients, codes QR et statistiques de trafic en temps réel.
Sélectionnez un forfait VPS pour WireGuard Easy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WireGuard Easy
WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui rend le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard simples pour tous les niveaux de compétence. Elle offre un tableau de bord pour créer des configurations client, générer des codes QR pour la configuration mobile et surveiller les statistiques de trafic en temps réel sans avoir à utiliser la CLI de WireGuard.
L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module noyau léger offrent des tunnels significativement plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN ou IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.
Caractéristiques principales de WireGuard Easy
Gestion basée sur le web
Ajouter, activer, désactiver et supprimer des clients VPN depuis une interface de navigateur sans utiliser la ligne de commande WireGuard.
Configuration du QR code
Générez des codes QR pour chaque configuration client à scanner avec l'application mobile WireGuard pour une configuration de connexion instantanée.
Statistiques de trafic en temps réel
Surveillez l'utilisation de la bande passante par client et les horodatages de la dernière connexion depuis le tableau de bord pour suivre l'activité VPN.
Tunnels WireGuard rapides
La cryptographie moderne et l'implémentation au niveau du noyau de WireGuard offrent des tunnels VPN plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN.
Exportation de la configuration client
Téléchargez les fichiers de configuration client pour tout appareil prenant en charge WireGuard, y compris les clients de bureau, mobiles et de routeur.
Pourquoi exécuter WireGuard Easy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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