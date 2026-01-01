Déployez WinterCMS en un clic.
CMS gratuit et open-source basé sur Laravel avec un panneau d'administration épuré, un système de plugins et un puissant moteur de thèmes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WinterCMS
WinterCMS est un système de gestion de contenu gratuit et open-source, basé sur le framework PHP Laravel. Initialement dérivé d'OctoberCMS, il combine une architecture conviviale pour les développeurs avec un backend intuitif qui simplifie la gestion de contenu pour les utilisateurs non techniques. Le CMS est livré avec un éditeur basé sur des blocs, un écosystème de plugins flexible et un front-end personnalisable qui permet aux équipes de créer et de maintenir des sites web sophistiqués sans sacrifier la qualité du code.
L'auto-hébergement de WinterCMS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données, élimine les frais par site ou par utilisateur, et vous permet de personnaliser chaque couche de la pile. Ce modèle associe WinterCMS à une base de données MySQL 8 dédiée pour une persistance fiable et prête pour la production dès le premier jour.
Caractéristiques principales de WinterCMS
Fondation Laravel
Basé sur Laravel PHP, WinterCMS hérite d'une couche de routage, d'ORM et de sécurité mature que les développeurs connaissent et à laquelle ils font déjà confiance.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités grâce à une riche place de marché de plugins et à une API simple qui rend la création de plugins personnalisés rapide et maintenable.
Moteur de thèmes
Concevez des interfaces front-end entièrement personnalisées à l'aide de modèles Twig avec des composants CMS, des partiels et des mises en page — aucun verrouillage de thème requis.
Admin Panel épuré
Un backend raffiné et basé sur les rôles permet aux éditeurs de contenu de gérer les pages, les médias et les paramètres sans avoir besoin de l'aide d'un développeur.
Gestionnaire de médias
La gestion intégrée des fichiers et des images, avec des outils de téléchargement, d'organisation et d'édition en ligne, centralise tous les actifs.
Pourquoi exécuter WinterCMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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