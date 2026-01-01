Déployez Windmill en un clic.
Plateforme de développement open-source qui transforme les scripts en outils internes, en flux de travail planifiés et en interfaces utilisateur auto-générées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Windmill
Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes dotés d'interfaces utilisateur web auto-générées, de workflows planifiables et d'API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.
L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service de worker inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des workflows et l'historique des exécutions, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.
Caractéristiques principales de Windmill
Scripts multi-langues
Écrivez des automatisations en Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — Windmill gère l'exécution, les dépendances et le sandboxing.
IU auto-générées
Windmill génère automatiquement des formulaires web et des interfaces utilisateur à partir des types de paramètres de script afin que les non-développeurs puissent exécuter des outils sans code.
Générateur de flux de travail
Enchaînez des scripts dans des workflows multi-étapes avec des branchements conditionnels, des boucles et une exécution parallèle à l'aide d'un éditeur DAG visuel.
Planificateur Cron
Exécutez des scripts et des workflows selon des planifications cron ou des déclencheurs d'événements sans avoir à gérer une infrastructure cron distincte.
Gestion des secrets
Stockez les clés API, les mots de passe et les jetons sous forme de variables chiffrées accessibles aux scripts sans les intégrer dans le code.
Pourquoi exécuter Windmill sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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