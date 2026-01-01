Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes dotés d'interfaces utilisateur web auto-générées, de workflows planifiables et d'API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.

L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service de worker inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des workflows et l'historique des exécutions, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.