Déployez Wiki.js en un clic.
Plateforme wiki open-source moderne avec édition WYSIWYG, recherche plein texte, contrôle de version et prise en charge de l'authentification multiple.
Sélectionnez un forfait VPS pour Wiki.js
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wiki.js
Wiki.js est une plateforme wiki moderne, auto-hébergée, basée sur Node.js et supportée par PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus du support Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page, et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aussi bien aux bases de connaissances personnelles qu'à la documentation d'entreprise.
L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Il s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface, et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets cloud.
Caractéristiques principales de Wiki.js
Options d'édition avancées
Écrivez avec un éditeur WYSIWYG visuel, du Markdown simple, ou un éditeur AsciiDoc selon votre préférence et votre niveau de compétence.
Recherche en texte intégral
Trouvez instantanément n'importe quel contenu sur toutes les pages wiki grâce à une indexation plein texte rapide et précise, alimentée par le backend PostgreSQL.
Historique des versions
Chaque modification de page est versionnée, vous permettant de comparer les changements au fil du temps et de restaurer toute version précédente du contenu.
Contrôle d'accès
Définissez des autorisations de lecture et d'écriture granulaires par page, groupe ou section pour contrôler qui peut consulter ou modifier chaque partie du wiki.
Intégration multi-authentification
Connectez-vous à LDAP, OAuth 2.0, SAML, ou à l'un des dizaines de fournisseurs de connexion sociale pour une authentification utilisateur centralisée.
Pourquoi exécuter Wiki.js sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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