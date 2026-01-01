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Plateforme wiki open-source moderne avec édition WYSIWYG, recherche plein texte, contrôle de version et prise en charge de l'authentification multiple.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Wiki.js

Wiki.js est une plateforme wiki moderne, auto-hébergée, basée sur Node.js et supportée par PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus du support Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page, et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aussi bien aux bases de connaissances personnelles qu'à la documentation d'entreprise.

L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Il s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface, et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets cloud.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Wiki.js

Options d'édition avancées

Écrivez avec un éditeur WYSIWYG visuel, du Markdown simple, ou un éditeur AsciiDoc selon votre préférence et votre niveau de compétence.

Recherche en texte intégral

Trouvez instantanément n'importe quel contenu sur toutes les pages wiki grâce à une indexation plein texte rapide et précise, alimentée par le backend PostgreSQL.

Historique des versions

Chaque modification de page est versionnée, vous permettant de comparer les changements au fil du temps et de restaurer toute version précédente du contenu.

Contrôle d'accès

Définissez des autorisations de lecture et d'écriture granulaires par page, groupe ou section pour contrôler qui peut consulter ou modifier chaque partie du wiki.

Intégration multi-authentification

Connectez-vous à LDAP, OAuth 2.0, SAML, ou à l'un des dizaines de fournisseurs de connexion sociale pour une authentification utilisateur centralisée.

Pourquoi exécuter Wiki.js sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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