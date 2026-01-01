Wiki.js est une plateforme wiki moderne, auto-hébergée, basée sur Node.js et supportée par PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus du support Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page, et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aussi bien aux bases de connaissances personnelles qu'à la documentation d'entreprise.

L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Il s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface, et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets cloud.