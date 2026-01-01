Déployez WebThings Gateway en un clic.
Passerelle open source pour le Web des Objets, permettant d'unifier et de contrôler les appareils connectés de la maison depuis un tableau de bord web privé.
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Ce que vous pouvez construire avec WebThings Gateway
WebThings Gateway est une implémentation open-source de la spécification Web of Things, développée à l'origine par Mozilla et maintenant maintenue par la communauté WebThings. Elle relie les appareils domotiques de différents écosystèmes dans un tableau de bord privé unique, exposant chaque appareil comme un « Web Thing » avec une API HTTP et WebSocket standard.
L'exécution de WebThings Gateway sur votre propre VPS maintient les données des appareils, les règles d'automatisation et la configuration des modules complémentaires entièrement hors des clouds des fournisseurs. La passerelle prend en charge les protocoles MQTT et basés sur IP par défaut, tandis que les modules complémentaires Zigbee, Z-Wave et Bluetooth restent disponibles pour les utilisateurs qui associent le VPS à un pont distant ou à du matériel compatible.
Caractéristiques principales de WebThings Gateway
API Web des Objets
Chaque appareil connecté est exposé via une API Web Things HTTP et WebSocket standard pour une utilisation dans des scripts, des tableaux de bord et des applications tierces.
Moteur de règles visuel
L'éditeur de règles par glisser-déposer vous permet d'enchaîner des déclencheurs et des actions sur n'importe quel appareil connecté sans écrire de code.
Écosystème add-on
Installez des adaptateurs pour MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, des capteurs virtuels et des dizaines d'autres à partir du répertoire d'extensions intégré.
Privé par défaut
Toutes les données d'appareil, les journaux et les automatisations restent sur votre VPS sans compte fournisseur, sans télémétrie et sans relais cloud requis.
Plan d'étage et journaux
Placez les appareils sur un plan d'étage personnalisé et examinez les données historiques des capteurs avec la visionneuse de journaux intégrée pour le dépannage.
Accès vocal et HTTPS
Le tunneling facultatif, le protocole HTTPS et les intégrations avec les assistants vocaux vous permettent d'accéder à la passerelle en toute sécurité, où que vous soyez.
Pourquoi exécuter WebThings Gateway sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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