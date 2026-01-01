Déployez Wealthfolio en un clic.
Outil de suivi d'investissement personnel open source pour les portefeuilles, le patrimoine net et l'analyse des performances financières.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wealthfolio
Wealthfolio est un suivi d'investissement open-source axé sur la confidentialité qui consolide les avoirs de plusieurs courtiers et banques dans un tableau de bord unique. Il suit la performance du portefeuille, la valeur nette, les dividendes et les revenus, et compare vos rendements à des indices comme le S&P 500 — le tout sans envoyer vos données financières à un cloud tiers.
L'auto-hébergement de Wealthfolio sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos dossiers financiers. L'application stocke tout dans une base de données SQLite locale, ce qui simplifie les sauvegardes et élimine les frais d'abonnement. Avec la prise en charge des importations CSV, des simulations de Monte Carlo pour la planification de la retraite et des recommandations intégrées de rééquilibrage de portefeuille, il couvre tout le spectre de la gestion des investissements personnels.
Caractéristiques principales de Wealthfolio
Consolidation multi-courtiers
Regroupez les avoirs de plusieurs courtiers et comptes bancaires dans un tableau de bord unifié, avec prise en charge de l'importation CSV pour une intégration facile.
Analyse de la performance du portefeuille
Comparez les performances du compte par rapport aux principaux indices tels que le S&P 500 et suivez les rendements pondérés dans le temps sur l'ensemble de votre historique d'investissement.
Suivi du patrimoine net
Suivez l'ensemble de vos actifs et passifs pour obtenir une image précise et à jour de votre situation financière globale au fil du temps.
Suivi des dividendes et des revenus
Suivez automatiquement les paiements de dividendes et les revenus d'intérêts sur toutes vos participations, vous offrant une vue claire de vos flux de revenus passifs.
Outils de planification de la retraite
Exécutez des simulations de Monte Carlo et des projections FIRE pour tester la robustesse de votre stratégie d'épargne et estimer quand vous pourrez atteindre l'indépendance financière.
Rééquilibrage de portefeuille
Définissez les pourcentages d'allocation d'actifs cibles et recevez des recommandations de rééquilibrage qui maintiennent votre portefeuille aligné sur votre stratégie d'investissement.
Pourquoi exécuter Wealthfolio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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