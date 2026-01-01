Déployez Bigcapital en un clic.
Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec multi-devises, des rapports intelligents et un grand livre général complet à double entrée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bigcapital
Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière moderne et open source, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle implémente un grand livre général complet en partie double avec prise en charge de plusieurs devises, des fiches clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des factures, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, ancienneté des comptes clients et fournisseurs, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.
L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.
Caractéristiques principales de Bigcapital
Grand livre à partie double
Grand livre général à double entrée complet avec plan comptable, écritures manuelles et historique des transactions facilement auditable qui s'intègre directement aux flux de travail comptables standard.
Multi-devises
Prise en charge native de plusieurs devises avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports pour les clients et fournisseurs internationaux.
Factures et notes
Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF via l'intégration Gotenberg incluse.
Rapports intelligents
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, ancienneté des créances et des dettes, récapitulatifs de la taxe de vente, et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.
Multi-locataire par conception
Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, ainsi une seule instance peut gérer plusieurs entreprises avec une séparation stricte des données.
Pourquoi exécuter Bigcapital sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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