Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière moderne et open source, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle implémente un grand livre général complet en partie double avec prise en charge de plusieurs devises, des fiches clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des factures, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, ancienneté des comptes clients et fournisseurs, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.

L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.