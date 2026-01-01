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Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec multi-devises, des rapports intelligents et un grand livre général complet à double entrée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bigcapital

Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière moderne et open source, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle implémente un grand livre général complet en partie double avec prise en charge de plusieurs devises, des fiches clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des factures, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, ancienneté des comptes clients et fournisseurs, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.

L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bigcapital

Grand livre à partie double

Grand livre général à double entrée complet avec plan comptable, écritures manuelles et historique des transactions facilement auditable qui s'intègre directement aux flux de travail comptables standard.

Multi-devises

Prise en charge native de plusieurs devises avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports pour les clients et fournisseurs internationaux.

Factures et notes

Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF via l'intégration Gotenberg incluse.

Rapports intelligents

Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, ancienneté des créances et des dettes, récapitulatifs de la taxe de vente, et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.

Multi-locataire par conception

Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, ainsi une seule instance peut gérer plusieurs entreprises avec une séparation stricte des données.

Pourquoi exécuter Bigcapital sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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