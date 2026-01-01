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Application de finances personnelles auto-hébergée pour le suivi des dépenses privées, la budgétisation et la gestion des objectifs financiers.

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KVM 1
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62,99  MAD /mois
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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
217,99  MAD
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Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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KVM 8
641,99  MAD
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Budge

Budge est une application de budgétisation de finances personnelles qui aide les individus et les familles à suivre leurs dépenses, à surveiller leurs habitudes de dépenses et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une interface web accessible. Elle prend en charge plusieurs types de comptes, des catégories de dépenses personnalisées et la gestion des transactions récurrentes, offrant aux utilisateurs une vue complète de leur santé financière sans dépendre de services financiers basés sur le cloud.

L'auto-hébergement de Budge sur votre propre VPS garantit que les détails bancaires, l'historique des dépenses et les objectifs financiers restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais partagés avec des plateformes tierces ni utilisés pour le profilage publicitaire. Le stockage persistant préserve des années d'historique financier, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface de navigateur réactive.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Budge

Suivi des dépenses

Enregistrez et catégorisez les transactions à travers plusieurs types de comptes — chèques, épargne, cartes de crédit et espèces — pour maintenir des registres financiers précis.

Surveillance budgétaire

Définissez des limites de dépenses par catégorie et suivez les progrès en temps réel afin de savoir immédiatement quand un budget risque d'être dépassé.

Rapports visuels de dépenses

Les graphiques et les tableaux de bord mettent en évidence les habitudes de dépenses et la performance budgétaire en un coup d'œil, ce qui permet d'identifier facilement où va l'argent chaque mois.

Suivi des objectifs

Définissez des objectifs d'épargne ou de réduction de dettes et suivez les progrès au fil du temps, transformant des objectifs financiers abstraits en étapes mesurables.

Confidentialité garantie

Toutes les données financières sont stockées localement sur votre VPS sans partage externe, protégeant ainsi les informations sensibles des réseaux publicitaires et des courtiers en données.

Pourquoi exécuter Budge sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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