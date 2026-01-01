Actual Budget est une application de finances personnelles rapide à architecture local-first, basée sur la méthodologie de budgétisation par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant d'être dépensé. Initialement un produit commercial, il a été rendu open source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.

Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, Actual Budget utilise une architecture local-first, garantissant que vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation multi-appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et un chiffrement de bout en bout optionnel protège les données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) et GoCardless (UE/Royaume-Uni) importent automatiquement les transactions, tandis que la prise en charge de l'importation depuis YNAB facilite la migration.