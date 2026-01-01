Déployez WBO en un clic.
Tableau blanc collaboratif en temps réel pour le brainstorming d'équipe, les réunions à distance et la planification visuelle sur une toile partagée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WBO
WBO (Whiteboard Online) est un tableau blanc collaboratif auto-hébergé en temps réel qui permet à plusieurs utilisateurs de dessiner, écrire et annoter simultanément sur une toile infinie partagée. Il prend en charge le dessin à main levée, les formes géométriques, le texte et l'insertion d'images avec une synchronisation instantanée entre tous les participants connectés.
L'auto-hébergement de WBO sur un VPS offre aux équipes un tableau blanc privé qui reste actif entre les sessions sans exposer le contenu à des services tiers. La toile persistante reste accessible via une URL stable pour les projets en cours, ce qui la rend idéale pour la planification de sprints à distance, l'enseignement, les diagrammes techniques et les sessions de brainstorming créatif.
Caractéristiques principales de WBO
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs dessinent et annotent sur le même canevas simultanément avec une synchronisation instantanée et sans rafraîchissement.
Canevas persistant
Le contenu du tableau blanc est enregistré automatiquement et accessible à la même URL chaque fois que les participants se reconnectent.
Outils de dessin
Le dessin à main levée, les formes géométriques, les étiquettes de texte et le téléchargement d'images couvrent toute la gamme des cas d'utilisation du tableau blanc.
Aucun compte requis
Toute personne disposant de l'URL du tableau blanc peut rejoindre et contribuer immédiatement sans barrière d'inscription ou de connexion.
Pourquoi exécuter WBO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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