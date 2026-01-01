Déployez WatchState en un clic.
Moteur de synchronisation auto-hébergé qui maintient l'historique de visionnage aligné entre les backends Plex, Jellyfin et Emby.
Sélectionnez un forfait VPS pour WatchState
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WatchState
WatchState est un outil open-source conçu pour les foyers qui gèrent plusieurs serveurs multimédias. Au lieu de s'appuyer sur Trakt ou d'autres services tiers, il communique directement avec les API de Plex, Jellyfin et Emby pour maintenir la cohérence des états de lecture, des positions de reprise et de l'historique de visionnage sur chaque backend que vous connectez.
L'auto-hébergement de WatchState sur votre propre VPS vous permet de garder les jetons de compte, les données de visionnage et le trafic de webhook entièrement sous votre contrôle. Le conteneur inclut une interface utilisateur web pour ajouter des backends, prend en charge la synchronisation de plusieurs à plusieurs ou unidirectionnelle, et combine les importations planifiées avec les événements webhook en temps réel afin que les changements se propagent en quelques secondes.
Caractéristiques principales de WatchState
Synchronisation multi-backend
Synchronisez l'état de lecture bidirectionnel ou unidirectionnel entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby à partir d'un tableau de bord unique.
Mises à jour pilotées par Webhook
Recevez les événements de lecture, de pause et de scrobble directement de chaque backend afin que l'historique de visionnage se propage en quelques secondes au lieu d'attendre une analyse.
Identités multi-utilisateurs
Mapper plusieurs utilisateurs sur différents serveurs à des identités partagées et maintenir chaque membre de la famille synchronisé sans croiser les historiques.
Sauvegardes portables
Exportez l'état de lecture complet de chaque backend dans un format portable que vous pourrez restaurer ultérieurement ou migrer vers un autre serveur.
Contrôles de parité de la bibliothèque
Détectez les entrées non appariées, mal appariées ou obsolètes et mettez en évidence les différences entre les backends afin que vous puissiez corriger les métadonnées avant qu'elles ne provoquent des conflits de synchronisation.
Correspondance de chemin
Faire correspondre les éléments par des chemins de médias partagés lorsque les identifiants externes sont manquants ou peu fiables, idéal pour les bibliothèques réparties sur plusieurs backends.
Pourquoi exécuter WatchState sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic