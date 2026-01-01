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Moteur de synchronisation auto-hébergé qui maintient l'historique de visionnage aligné entre les backends Plex, Jellyfin et Emby.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec WatchState

WatchState est un outil open-source conçu pour les foyers qui gèrent plusieurs serveurs multimédias. Au lieu de s'appuyer sur Trakt ou d'autres services tiers, il communique directement avec les API de Plex, Jellyfin et Emby pour maintenir la cohérence des états de lecture, des positions de reprise et de l'historique de visionnage sur chaque backend que vous connectez.

L'auto-hébergement de WatchState sur votre propre VPS vous permet de garder les jetons de compte, les données de visionnage et le trafic de webhook entièrement sous votre contrôle. Le conteneur inclut une interface utilisateur web pour ajouter des backends, prend en charge la synchronisation de plusieurs à plusieurs ou unidirectionnelle, et combine les importations planifiées avec les événements webhook en temps réel afin que les changements se propagent en quelques secondes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de WatchState

Synchronisation multi-backend

Synchronisez l'état de lecture bidirectionnel ou unidirectionnel entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby à partir d'un tableau de bord unique.

Mises à jour pilotées par Webhook

Recevez les événements de lecture, de pause et de scrobble directement de chaque backend afin que l'historique de visionnage se propage en quelques secondes au lieu d'attendre une analyse.

Identités multi-utilisateurs

Mapper plusieurs utilisateurs sur différents serveurs à des identités partagées et maintenir chaque membre de la famille synchronisé sans croiser les historiques.

Sauvegardes portables

Exportez l'état de lecture complet de chaque backend dans un format portable que vous pourrez restaurer ultérieurement ou migrer vers un autre serveur.

Contrôles de parité de la bibliothèque

Détectez les entrées non appariées, mal appariées ou obsolètes et mettez en évidence les différences entre les backends afin que vous puissiez corriger les métadonnées avant qu'elles ne provoquent des conflits de synchronisation.

Correspondance de chemin

Faire correspondre les éléments par des chemins de médias partagés lorsque les identifiants externes sont manquants ou peu fiables, idéal pour les bibliothèques réparties sur plusieurs backends.

Pourquoi exécuter WatchState sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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