Déployez Watcharr en un clic.
Liste de suivi auto-hébergée pour films, séries TV, animes et jeux, dotée d'une interface utilisateur moderne et de comptes utilisateurs intégrés.
Sélectionnez un forfait VPS pour Watcharr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Watcharr
Watcharr est un gestionnaire de liste de visionnage open-source qui regroupe les films, les séries télévisées, les animes et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque auto-hébergée. Développé avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan, ainsi chaque entrée est accompagnée d'affiches, d'informations sur le casting et de détails sur les épisodes, sans saisie manuelle.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis à l'écart des services tiers comme Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux utilisateurs individuels, aux foyers et aux petites communautés.
Caractéristiques principales de Watcharr
Suivi unifié des visionnages
Suivez les films, les séries télévisées, les animes et les jeux côte à côte dans une seule bibliothèque au lieu de jongler avec des applications distinctes pour chaque média.
Statut et évaluations
Marquez les entrées comme prévues, en visionnage, terminées, en attente ou abandonnées, et attribuez des notes personnelles sur 10 points ainsi que des réflexions à chaque titre.
Sources de métadonnées riches
Récupère les affiches, le casting, les listes d'épisodes et les dates de sortie de TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que votre bibliothèque reste précise sans modifications manuelles.
Authentification intégrée
Les comptes d'utilisateurs natifs avec connexion facultative Jellyfin, Plex et OIDC permettent aux foyers et aux petites communautés de partager une instance en toute sécurité.
Fil d'activité et amis
Suivez d'autres utilisateurs sur votre instance, parcourez leurs listes publiques et consultez un flux en direct des changements de statut et des nouvelles évaluations.
Binaire Go léger
Un conteneur unique avec SQLite intégré utilise un minimum de CPU et de mémoire, ce qui lui permet de fonctionner confortablement sur les plus petits plans VPS.
Pourquoi exécuter Watcharr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki, avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web