Watcharr est un gestionnaire de liste de visionnage open-source qui regroupe les films, les séries télévisées, les animes et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque auto-hébergée. Développé avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan, ainsi chaque entrée est accompagnée d'affiches, d'informations sur le casting et de détails sur les épisodes, sans saisie manuelle.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis à l'écart des services tiers comme Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux utilisateurs individuels, aux foyers et aux petites communautés.