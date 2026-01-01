Déployez Wallabag en un clic.
Service de lecture différée auto-hébergé qui enregistre et nettoie les articles web pour une lecture hors ligne sans distraction.
Sélectionnez un forfait VPS pour Wallabag
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wallabag
Wallabag est une application auto-hébergée de lecture différée qui enregistre les articles web et supprime les publicités, la navigation et le superflu, présentant uniquement le texte et les images pour une lecture claire et ciblée. Elle fonctionne comme une alternative privée à Pocket et Instapaper avec une prise en charge complète hors ligne.
Héberger Wallabag sur un VPS signifie que votre liste de lecture et votre archive d'articles sont stockées sur votre propre infrastructure sans accès tiers. Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox permettent d'enregistrer des articles en un clic, tandis que les applications mobiles pour iOS et Android permettent la lecture hors ligne en déplacement. L'importation depuis Pocket et Instapaper rend la migration simple.
Caractéristiques principales de Wallabag
Lecture d'article épurée
Wallabag extrait le contenu des articles et supprime les publicités, la navigation et les distractions pour une expérience de lecture propre et ciblée.
Accès hors ligne
Les articles enregistrés se synchronisent avec les applications mobiles pour iOS et Android, permettant la lecture sans connexion internet.
Extensions de navigateur
Enregistrez des articles depuis Chrome et Firefox en un seul clic grâce à l'extension de navigateur officielle Wallabag.
Balises et recherche
Organisez les articles enregistrés avec des balises et trouvez n'importe quoi instantanément en utilisant la recherche en texte intégral dans l'ensemble de votre archive de lecture.
Importer depuis Pocket
Migrez votre liste de lecture existante de Pocket ou Instapaper vers Wallabag sans perdre aucun article enregistré.
Pourquoi exécuter Wallabag sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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