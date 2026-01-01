Déployez Waline en un clic.
Système de commentaires open source léger avec protection anti-spam, modération et prise en charge des notifications enrichies.
Sélectionnez un forfait VPS pour Waline
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Waline
Waline est un système de commentaires open-source et auto-hébergé, conçu pour les sites web statiques, les blogs et les sites de documentation. Il offre une expérience de commentaire complète, incluant les réponses imbriquées, les réactions emoji, le nombre de visiteurs et les statistiques de vues d'articles, le tout sans dépendre de services tiers qui suivent vos utilisateurs.
L'auto-hébergement de Waline sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de commentaires, les flux de travail de modération et les paramètres de notification. Ce déploiement utilise SQLite pour un stockage local sans configuration, il n'y a donc pas de base de données séparée à gérer. Waline s'intègre à n'importe quel frontend via un widget JavaScript et prend en charge le formatage Markdown dans les commentaires dès l'installation.
Caractéristiques principales de Waline
Protection anti-spam
L'intégration Akismet native et la limitation du débit par IP empêchent les commentaires indésirables sans nécessiter de révision manuelle pour chaque soumission.
Notifications par courriel
Les alertes e-mail automatiques informent les commentateurs des réponses et les propriétaires de sites des nouvelles soumissions, maintenant les conversations actives sans surveillance manuelle.
Statistiques des visiteurs
Suivez le nombre de vues de page et les statistiques de visiteurs uniques par article directement depuis le widget Waline, sans aucun service d'analyse supplémentaire.
Tableau de bord de modération
Le panneau d'administration web vous permet d'approuver, de modifier et de supprimer des commentaires, et de gérer les comptes des commentateurs depuis une interface unique.
Support Markdown
Les commentateurs peuvent formater les réponses en utilisant la syntaxe Markdown et insérer des réactions emoji, rendant les discussions plus riches et plus faciles à lire.
Pourquoi exécuter Waline sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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