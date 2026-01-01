WAHA (API HTTP WhatsApp) est un serveur API REST open-source qui encapsule WhatsApp Web dans une interface HTTP propre, permettant à toute application ou service d'envoyer des messages, de recevoir des événements et de gérer des sessions sans dépendances de navigateur ni coûts de cloud tiers. Il prend en charge plusieurs backends de moteur — ce modèle utilise le moteur NOWEB, qui communique directement via WebSocket sans lancer de navigateur, le rendant léger et efficace en termes de ressources VPS.

L'auto-hébergement de WAHA vous permet de garder le contrôle total de vos données de session WhatsApp, du contenu des messages et des intégrations de webhook. Connectez votre CRM, chatbot, helpdesk ou outil interne à WhatsApp en quelques minutes à l'aide d'appels HTTP standard, avec un tableau de bord web intégré et une interface utilisateur Swagger interactive inclus dès le départ.