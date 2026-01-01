Déployez WAHA avec une installation en un clic.
API WhatsApp HTTP auto-hébergée qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages via une interface REST simple.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WAHA
WAHA (API HTTP WhatsApp) est un serveur API REST open-source qui encapsule WhatsApp Web dans une interface HTTP propre, permettant à toute application ou service d'envoyer des messages, de recevoir des événements et de gérer des sessions sans dépendances de navigateur ni coûts de cloud tiers. Il prend en charge plusieurs backends de moteur — ce modèle utilise le moteur NOWEB, qui communique directement via WebSocket sans lancer de navigateur, le rendant léger et efficace en termes de ressources VPS.
L'auto-hébergement de WAHA vous permet de garder le contrôle total de vos données de session WhatsApp, du contenu des messages et des intégrations de webhook. Connectez votre CRM, chatbot, helpdesk ou outil interne à WhatsApp en quelques minutes à l'aide d'appels HTTP standard, avec un tableau de bord web intégré et une interface utilisateur Swagger interactive inclus dès le départ.
Caractéristiques principales de WAHA
API REST pour WhatsApp
Envoyer et recevoir des messages WhatsApp, des médias et des événements via une API REST documentée accessible depuis n'importe quel langage ou framework.
Tableau de bord web intégré
Gérer les sessions, scanner les codes QR et surveiller l'activité via une interface utilisateur web, sans écrire de code.
Flux d'événements Webhook
Poussez les messages entrants et les mises à jour de statut vers vos propres points de terminaison avec des filtres d'événements configurables et des en-têtes personnalisés.
Persistance de session
Les sessions survivent automatiquement aux redémarrages des conteneurs — aucun nouveau scan de QR n'est requis après un redémarrage ou une mise à jour.
Gestion des fichiers média
Envoyez et recevez des images, des documents, des notes vocales et des fichiers vidéo avec un stockage local intégré pour les médias reçus.
Pourquoi exécuter WAHA sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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