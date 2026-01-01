Déployez Vvveb CMS en un clic.
CMS glisser-déposer pour créer visuellement des sites web, des blogs et des boutiques e-commerce, sans écrire de code.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vvveb CMS
Vvveb est un système de gestion de contenu open-source avec un constructeur de pages visuel intégré par glisser-déposer. Il vous permet de concevoir et de publier des sites web professionnels, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des composants sur la toile et en les personnalisant visuellement — aucun codage n'est requis.
L'auto-hébergement de Vvveb sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'infrastructure et les données de votre site web sans frais SaaS mensuels. La bibliothèque de composants couvre les mises en page, le texte, les médias, les formulaires et les éléments de commerce électronique, tandis que le backend offre la gestion multi-pages, le téléchargement de médias et la personnalisation de thèmes.
Caractéristiques principales de Vvveb CMS
Créateur de pages visuel
Créez des pages en glissant-déposant des composants sur un canevas interactif avec un retour visuel instantané et la modification en ligne.
Prêt pour l'e-commerce
Créez des catalogues de produits, des paniers d'achat et des parcours de paiement avec des composants et des modèles e-commerce intégrés.
Gestion de blog
Créez et gérez des articles de blog avec des catégories, des balises et des profils d'auteur à l'aide des outils de gestion de contenu intégrés.
Personnalisation du thème
Personnalisez les couleurs, les polices et la mise en page globalement via l'éditeur de thème sans toucher directement aux fichiers CSS ou de modèle.
Publication sans codage
Publier de nouvelles pages et mettre à jour le contenu visuellement sans l'intervention d'un développeur, permettant ainsi des mises à jour du site rapides et indépendantes.
Pourquoi exécuter Vvveb CMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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