Déployez VueTorrent en un clic.
Interface utilisateur web moderne Vue.js pour qBittorrent avec un design soigné et adapté aux mobiles et de riches fonctionnalités de gestion de torrents.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec VueTorrent
VueTorrent est un remplacement d'interface utilisateur Web open-source pour qBittorrent, construit avec Vue 3 et Vuetify par une communauté active de contributeurs. Il remplace l'interface qBittorrent par défaut obsolète par une application monopage rapide et réactive, conçue pour être native sur les navigateurs de bureau et les appareils mobiles, y compris l'installation en tant que Progressive Web App.
Ce déploiement regroupe VueTorrent avec l'image qBittorrent de LinuxServer via un mod Docker officiellement pris en charge, de sorte qu'un seul conteneur embarque à la fois le moteur BitTorrent et l'interface moderne. L'auto-hébergement sur un VPS offre un seed permanent, une bande passante de centre de données et une compatibilité totale avec la pile d'automatisation arr via l'API Web qBittorrent standard.
Caractéristiques principales de VueTorrent
Interface utilisateur Web Vue 3
L'interface monopage basée sur Vue 3 et Vuetify remplace l'interface utilisateur par défaut obsolète de qBittorrent par une navigation fluide et des mises à jour en temps réel.
Compatible mobile et PWA
La mise en page réactive fonctionne sur les téléphones et les tablettes et peut être installée en tant qu'application web progressive pour une expérience proche du natif.
Thèmes clairs et foncés
Des thèmes clairs et sombres intégrés avec des colonnes de tableau de bord configurables vous permettent de personnaliser les propriétés de torrent visibles en un coup d'œil.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier de première classe, incluant la sélection multiple, le focus de recherche et la fermeture des dialogues, accélèrent la gestion quotidienne des torrents.
API qBittorrent complète
Utilise l'API Web standard de qBittorrent, donc Sonarr, Radarr, Lidarr et les autres outils arr fonctionnent sans aucune configuration supplémentaire.
Backend intégré
Livré sous forme de mod Docker par-dessus LinuxServer qBittorrent, ainsi un seul conteneur fournit à la fois le moteur de torrent et l'interface utilisateur moderne.
Pourquoi exécuter VueTorrent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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