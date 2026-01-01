VueTorrent est un remplacement d'interface utilisateur Web open-source pour qBittorrent, construit avec Vue 3 et Vuetify par une communauté active de contributeurs. Il remplace l'interface qBittorrent par défaut obsolète par une application monopage rapide et réactive, conçue pour être native sur les navigateurs de bureau et les appareils mobiles, y compris l'installation en tant que Progressive Web App.

Ce déploiement regroupe VueTorrent avec l'image qBittorrent de LinuxServer via un mod Docker officiellement pris en charge, de sorte qu'un seul conteneur embarque à la fois le moteur BitTorrent et l'interface moderne. L'auto-hébergement sur un VPS offre un seed permanent, une bande passante de centre de données et une compatibilité totale avec la pile d'automatisation arr via l'API Web qBittorrent standard.