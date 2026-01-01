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Gestionnaire de tâches open-source auto-hébergé avec des vues en liste, Kanban, Gantt et tableau, ainsi que la collaboration d'équipe et la synchronisation CalDAV.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Vikunja

Vikunja est une application de gestion de tâches et de projets auto-hébergée qui prend en charge plusieurs modes d'affichage, notamment la liste, le tableau Kanban, le diagramme de Gantt et le tableau. Elle offre une imbrication hiérarchique des projets, des attributions de tâches, des dates d'échéance, des rappels, des étiquettes et des pièces jointes pour une gestion complète des tâches dans un seul outil.

L'auto-hébergement de Vikunja sur un VPS permet de garder toutes vos tâches et données de projet privées, sans frais d'abonnement par utilisateur. La synchronisation CalDAV intègre les tâches dans les applications de calendrier, une interface adaptative mobile fonctionne sur n'importe quel appareil, et le partage d'équipe avec des autorisations basées sur les rôles prend en charge une utilisation personnelle et collaborative.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Vikunja

Plusieurs modes d'affichage

Basculez entre les vues liste, tableau Kanban, chronologie Gantt et tableau pour travailler avec les tâches dans le format que vous préférez.

Collaboration d'équipe

Partager des projets avec des coéquipiers grâce à des autorisations basées sur les rôles pour la consultation, la modification et l'attribution de tâches.

Synchronisation CalDAV

Synchronisez les tâches et les dates d'échéance avec n'importe quelle application de calendrier prenant en charge CalDAV, y compris Calendrier Apple et Thunderbird.

Rappels et notifications

Définissez des rappels de tâches par e-mail ou notifications push pour ne pas manquer les échéances sans avoir à consulter l'application manuellement.

Projets hiérarchiques

Organisez le travail en projets imbriqués et sous-projets pour refléter des structures d'équipe ou organisationnelles complexes.

Pourquoi exécuter Vikunja sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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