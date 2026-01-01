Déployez Vikunja en un clic.
Gestionnaire de tâches open-source auto-hébergé avec des vues en liste, Kanban, Gantt et tableau, ainsi que la collaboration d'équipe et la synchronisation CalDAV.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vikunja
Vikunja est une application de gestion de tâches et de projets auto-hébergée qui prend en charge plusieurs modes d'affichage, notamment la liste, le tableau Kanban, le diagramme de Gantt et le tableau. Elle offre une imbrication hiérarchique des projets, des attributions de tâches, des dates d'échéance, des rappels, des étiquettes et des pièces jointes pour une gestion complète des tâches dans un seul outil.
L'auto-hébergement de Vikunja sur un VPS permet de garder toutes vos tâches et données de projet privées, sans frais d'abonnement par utilisateur. La synchronisation CalDAV intègre les tâches dans les applications de calendrier, une interface adaptative mobile fonctionne sur n'importe quel appareil, et le partage d'équipe avec des autorisations basées sur les rôles prend en charge une utilisation personnelle et collaborative.
Caractéristiques principales de Vikunja
Plusieurs modes d'affichage
Basculez entre les vues liste, tableau Kanban, chronologie Gantt et tableau pour travailler avec les tâches dans le format que vous préférez.
Collaboration d'équipe
Partager des projets avec des coéquipiers grâce à des autorisations basées sur les rôles pour la consultation, la modification et l'attribution de tâches.
Synchronisation CalDAV
Synchronisez les tâches et les dates d'échéance avec n'importe quelle application de calendrier prenant en charge CalDAV, y compris Calendrier Apple et Thunderbird.
Rappels et notifications
Définissez des rappels de tâches par e-mail ou notifications push pour ne pas manquer les échéances sans avoir à consulter l'application manuellement.
Projets hiérarchiques
Organisez le travail en projets imbriqués et sous-projets pour refléter des structures d'équipe ou organisationnelles complexes.
Pourquoi exécuter Vikunja sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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