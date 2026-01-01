Déployez ViewTube en un clic.
Interface YouTube alternative élégante et respectueuse de la vie privée pour regarder des vidéos et gérer les abonnements sans publicités ni suivi.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ViewTube
ViewTube est une interface alternative open-source et respectueuse de la vie privée pour YouTube. Elle vous permet de rechercher, regarder et suivre des chaînes via une interface propre et moderne qui proxyfie les données vidéo afin que YouTube ne voie jamais votre adresse IP, votre empreinte de navigateur ou votre historique de visionnage. Construite sur les API Invidious et Piped, elle combine un lecteur soigné basé sur Vue avec le saut de segments SponsorBlock et le nettoyage des miniatures DeArrow.
L'auto-hébergement de ViewTube sur votre propre VPS vous offre une expérience YouTube personnelle, sans publicité et que vous contrôlez entièrement. Un système de compte local stocke vos abonnements, votre historique et vos listes de lecture dans votre propre base de données MongoDB au lieu d'un compte Google, tandis que Redis assure des réponses rapides. Le suivi de chaînes de style RSS vous permet de rester informé des créateurs sans jamais ouvrir youtube.com.
Caractéristiques principales de ViewTube
Aucune publicité ni suivi
Les vidéos sont diffusées via votre propre serveur, il n'y a donc pas de publicités pré-roll ou mid-roll et YouTube ne voit jamais votre adresse IP ni l'empreinte numérique de votre navigateur.
Abonnements sans Google
Créer un compte local pour suivre des chaînes, créer des listes de lecture et suivre l'historique — le tout stocké dans votre propre base de données, et non dans un compte Google.
SponsorBlock et DeArrow
Ignorer automatiquement les segments sponsorisés, les introductions et les auto-promotions, et remplacer les miniatures et titres putaclics par des alternatives participatives.
Lecteur vidéo moderne
Un lecteur soigné basé sur Vue prend en charge la sélection de la qualité et du codec, la vitesse de lecture, le mode cinéma et les raccourcis clavier.
Invidious et Piped
Récupère les données via plusieurs backends Invidious et Piped, basculant automatiquement entre les instances pour une lecture fiable.
Pourquoi exécuter ViewTube sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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