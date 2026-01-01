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Interface YouTube alternative élégante et respectueuse de la vie privée pour regarder des vidéos et gérer les abonnements sans publicités ni suivi.

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2 cœurs vCPU
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ViewTube

ViewTube est une interface alternative open-source et respectueuse de la vie privée pour YouTube. Elle vous permet de rechercher, regarder et suivre des chaînes via une interface propre et moderne qui proxyfie les données vidéo afin que YouTube ne voie jamais votre adresse IP, votre empreinte de navigateur ou votre historique de visionnage. Construite sur les API Invidious et Piped, elle combine un lecteur soigné basé sur Vue avec le saut de segments SponsorBlock et le nettoyage des miniatures DeArrow.

L'auto-hébergement de ViewTube sur votre propre VPS vous offre une expérience YouTube personnelle, sans publicité et que vous contrôlez entièrement. Un système de compte local stocke vos abonnements, votre historique et vos listes de lecture dans votre propre base de données MongoDB au lieu d'un compte Google, tandis que Redis assure des réponses rapides. Le suivi de chaînes de style RSS vous permet de rester informé des créateurs sans jamais ouvrir youtube.com.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ViewTube

Aucune publicité ni suivi

Les vidéos sont diffusées via votre propre serveur, il n'y a donc pas de publicités pré-roll ou mid-roll et YouTube ne voit jamais votre adresse IP ni l'empreinte numérique de votre navigateur.

Abonnements sans Google

Créer un compte local pour suivre des chaînes, créer des listes de lecture et suivre l'historique — le tout stocké dans votre propre base de données, et non dans un compte Google.

SponsorBlock et DeArrow

Ignorer automatiquement les segments sponsorisés, les introductions et les auto-promotions, et remplacer les miniatures et titres putaclics par des alternatives participatives.

Lecteur vidéo moderne

Un lecteur soigné basé sur Vue prend en charge la sélection de la qualité et du codec, la vitesse de lecture, le mode cinéma et les raccourcis clavier.

Invidious et Piped

Récupère les données via plusieurs backends Invidious et Piped, basculant automatiquement entre les instances pour une lecture fiable.

Pourquoi exécuter ViewTube sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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