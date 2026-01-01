Déployez VERT en un clic.
Convertisseur de fichiers open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur utilisant WebAssembly — pas de téléchargement de fichiers, confidentialité totale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec VERT
VERT est un outil de conversion de fichiers open-source qui traite tout localement dans le navigateur en utilisant WebAssembly. Les fichiers ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur — il n'y a pas de traitement côté serveur, pas de téléchargement, et pas de rétention de données. Il convertit des documents, des images, de l'audio et de la vidéo en utilisant FFmpeg-WASM.
L'auto-hébergement de VERT sur un VPS le rend disponible comme un outil d'équipe privé accessible depuis n'importe quel navigateur sans dépendre de services de conversion tiers. La conversion par lots avec glisser-déposer, l'absence de limites de taille de fichier et l'absence de dépendance au cloud en font une alternative pratique pour les flux de travail soucieux de la confidentialité.
Caractéristiques principales de VERT
Traitement uniquement dans le navigateur
Toute la conversion s'effectue localement grâce à WebAssembly — les fichiers ne quittent jamais le navigateur de l'utilisateur, garantissant une confidentialité totale des données.
Aucune limite de taille de fichier
Contrairement aux convertisseurs cloud avec des limites de téléchargement, VERT traite les fichiers de toute taille directement dans le navigateur en utilisant la mémoire disponible de l'appareil.
Prise en charge multiformat
Convertissez des documents, des images, de l'audio et de la vidéo dans des dizaines de formats à l'aide du moteur de conversion FFmpeg-WASM.
Conversion par lots
Glisser et déposer plusieurs fichiers à la fois et les convertir tous en une seule opération par lots sans répéter les étapes.
Pourquoi exécuter VERT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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