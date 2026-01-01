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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Unmanic

Unmanic est un outil d'optimisation de bibliothèque multimédia auto-hébergé qui analyse automatiquement vos fichiers et les transcode dans des formats cohérents à l'aide de FFmpeg. Au lieu de convertir manuellement des fichiers ou d'écrire des scripts, Unmanic surveille en permanence un répertoire de bibliothèque, identifie les fichiers qui ne correspondent pas à vos préréglages de sortie configurés et les met en file d'attente pour traitement — le tout géré via une interface web.

L'auto-hébergement d'Unmanic sur un VPS vous offre un pipeline de conversion toujours actif pour votre collection multimédia. Que vous standardisiez des codecs vidéo, réduisiez la taille des fichiers ou traitiez des enregistrements DVR, Unmanic gère les tâches en arrière-plan sans nécessiter que votre ordinateur de bureau reste allumé.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Unmanic

Numérisation automatisée de la bibliothèque

Unmanic analyse en continu votre répertoire multimédia et met en file d'attente les fichiers qui ne correspondent pas à vos préréglages de sortie configurés pour traitement.

Transcodage propulsé par FFmpeg

Transcoder la vidéo et l'audio vers n'importe quel format ou codec pris en charge par FFmpeg, y compris H.264, H.265, AV1 et AAC.

Système de plugins

Étendez Unmanic avec des plugins communautaires pour supprimer les publicités, renommer les fichiers, compresser les archives, et plus encore.

Moniteur de fichiers en temps réel

Les fichiers nouveaux ou modifiés sont détectés automatiquement, ainsi les médias fraîchement ajoutés sont mis en file d'attente pour traitement sans intervention manuelle.

Gestion de la file d'attente des tâches

Gérez les tâches de conversion simultanées avec une file d'attente visuelle affichant la progression en temps réel, le temps estimé et l'historique de traitement.

Pourquoi exécuter Unmanic sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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