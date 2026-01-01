Déployez Umami Analytics en un clic.
Alternative open source d'analyse web axée sur la confidentialité à Google Analytics, sans cookies et conforme au RGPD par défaut.
Sélectionnez un forfait VPS pour Umami Analytics
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Umami Analytics
Umami est une plateforme d'analyse web rapide et open source qui suit le trafic des sites web sans cookies, sans empreintes numériques (fingerprinting) et sans partage de données inter-sites. Elle est conforme au RGPD par défaut, ce qui en fait une alternative directe à Google Analytics pour les équipes qui privilégient la confidentialité des visiteurs et la propriété des données.
L'auto-hébergement d'Umami sur un VPS signifie que toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure sans accès tiers. Une seule installation basée sur PostgreSQL peut suivre plusieurs sites web, des événements personnalisés et des campagnes UTM via un tableau de bord clair et en temps réel, accessible à toute votre équipe.
Caractéristiques principales de Umami Analytics
Suivi sans cookies
Umami collecte des analyses sans cookies ni identifiants persistants, assurant la conformité au RGPD et au CCPA dès la première utilisation.
Prise en charge multi-sites
Suivez un nombre illimité de sites web à partir d'une seule installation Umami, avec des tableaux de bord séparés et des données isolées pour chaque propriété.
Événements personnalisés
Suivez les clics sur les boutons, les soumissions de formulaires, les téléchargements et toute interaction utilisateur personnalisée au-delà des vues de page standard.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les pages les plus consultées, les sources de référence et la répartition par appareil, mis à jour en temps réel sans rafraîchissement de la page.
Suivi de campagne UTM
Mesurez les performances des campagnes marketing en suivant les paramètres UTM sur tous vos sites web suivis.
Pourquoi exécuter Umami Analytics sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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