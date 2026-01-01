Déployez Ubooquity en un clic.
Serveur domestique auto-hébergé pour e-books et bandes dessinées, avec un lecteur web épuré et un flux OPDS pour les applications mobiles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ubooquity
Ubooquity est un serveur domestique gratuit et multiplateforme pour les ebooks, les bandes dessinées, les magazines et les PDF. Il scanne vos dossiers de bibliothèque, génère des miniatures et des métadonnées navigables, et sert le tout via un lecteur web épuré qui prend en charge les formats EPUB, CBZ, CBR, PDF et bien d'autres — ainsi qu'un flux OPDS pour les applications de lecture mobiles qui préfèrent leur propre interface utilisateur.
L'auto-hébergement d'Ubooquity sur un VPS maintient votre bibliothèque de lecture privée et toujours disponible, avec un support multi-utilisateur, un contrôle d'accès basé sur les rôles, et un lecteur de bandes dessinées intégré basé sur un navigateur, optimisé pour le feuilletage de pages en plein écran sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones.
Caractéristiques principales de Ubooquity
Ebooks, bandes dessinées et PDF
Bibliothèque unique combinant des livres électroniques (EPUB), des bandes dessinées (CBZ, CBR) et des documents PDF, chacun avec des lecteurs et des visualiseurs adaptés au format.
Lecteur de BD intégré au navigateur
Lecteur de bandes dessinées plein écran avec feuilletage des pages, mode double page, zoom et signets — conçu spécifiquement pour les bandes dessinées et les mangas.
Flux OPDS pour applications mobiles
Un point de terminaison OPDS conforme aux normes s'intègre aux applications de lecture iOS et Android telles que Chunky, Marvin, Aldiko et d'autres.
Contrôle d'accès multi-utilisateur
Les comptes par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles permettent aux foyers de partager une bibliothèque tout en conservant les listes de lecture, la progression et l'accès définis pour chaque membre.
Analyse automatique de la bibliothèque
Le scanneur en arrière-plan détecte les nouveaux fichiers au fur et à mesure que vous les ajoutez au volume de la bibliothèque, actualisant les métadonnées et les miniatures sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter Ubooquity sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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