Ubooquity est un serveur domestique gratuit et multiplateforme pour les ebooks, les bandes dessinées, les magazines et les PDF. Il scanne vos dossiers de bibliothèque, génère des miniatures et des métadonnées navigables, et sert le tout via un lecteur web épuré qui prend en charge les formats EPUB, CBZ, CBR, PDF et bien d'autres — ainsi qu'un flux OPDS pour les applications de lecture mobiles qui préfèrent leur propre interface utilisateur.

L'auto-hébergement d'Ubooquity sur un VPS maintient votre bibliothèque de lecture privée et toujours disponible, avec un support multi-utilisateur, un contrôle d'accès basé sur les rôles, et un lecteur de bandes dessinées intégré basé sur un navigateur, optimisé pour le feuilletage de pages en plein écran sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones.