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CRM open-source moderne avec un modèle de données personnalisable, une conception axée sur l'API et une automatisation de flux de travail flexible.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Twenty

Twenty est un CRM open-source de nouvelle génération qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leurs flux de travail de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM SaaS rigides, Twenty vous permet de personnaliser chaque champ, objet et relation pour correspondre à vos processus métier exacts grâce à un modèle de données flexible.

L'auto-hébergement de Twenty sur un VPS maintient toutes les données client privées et élimine les frais de licence par utilisateur. Son architecture API-first signifie que toute intégration ou automatisation personnalisée est possible, et son interface moderne rivalise avec les alternatives commerciales tout en vous donnant la propriété complète de votre infrastructure CRM.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Twenty

Modèle de données personnalisable

Ajoutez des objets, des champs et des relations personnalisés pour correspondre à la structure exacte de votre entreprise sans écrire de code backend.

Conception axée sur l'API

Une API GraphQL et REST complète vous permet d'intégrer Twenty à n'importe quel outil externe, plateforme d'automatisation ou application personnalisée.

Vues Kanban et de liste

Basculez entre les vues de pipeline Kanban et les listes de tableaux pour gérer les transactions et les contacts dans le format adapté à votre flux de travail.

Intégration de la messagerie

Connectez Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie pour enregistrer automatiquement les communications directement auprès des contacts et des transactions.

Aucuns frais par siège

L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents de licence CRM, rendant Twenty rentable pour les équipes de vente en croissance.

Pourquoi exécuter Twenty sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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