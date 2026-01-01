Déployez Twenty avec une installation en un clic.
CRM open-source moderne avec un modèle de données personnalisable, une conception axée sur l'API et une automatisation de flux de travail flexible.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Twenty
Twenty est un CRM open-source de nouvelle génération qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leurs flux de travail de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM SaaS rigides, Twenty vous permet de personnaliser chaque champ, objet et relation pour correspondre à vos processus métier exacts grâce à un modèle de données flexible.
L'auto-hébergement de Twenty sur un VPS maintient toutes les données client privées et élimine les frais de licence par utilisateur. Son architecture API-first signifie que toute intégration ou automatisation personnalisée est possible, et son interface moderne rivalise avec les alternatives commerciales tout en vous donnant la propriété complète de votre infrastructure CRM.
Caractéristiques principales de Twenty
Modèle de données personnalisable
Ajoutez des objets, des champs et des relations personnalisés pour correspondre à la structure exacte de votre entreprise sans écrire de code backend.
Conception axée sur l'API
Une API GraphQL et REST complète vous permet d'intégrer Twenty à n'importe quel outil externe, plateforme d'automatisation ou application personnalisée.
Vues Kanban et de liste
Basculez entre les vues de pipeline Kanban et les listes de tableaux pour gérer les transactions et les contacts dans le format adapté à votre flux de travail.
Intégration de la messagerie
Connectez Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie pour enregistrer automatiquement les communications directement auprès des contacts et des transactions.
Aucuns frais par siège
L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents de licence CRM, rendant Twenty rentable pour les équipes de vente en croissance.
Pourquoi exécuter Twenty sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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