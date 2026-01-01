Déployez Tunarr en un clic.
Créez des chaînes de télévision en direct personnalisées à partir de vos bibliothèques Plex, Jellyfin et Emby avec l'émulation HDHomeRun.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tunarr
Tunarr transforme les films, émissions et clips déjà présents dans vos bibliothèques Plex, Jellyfin ou Emby en chaînes de télévision en direct programmées qui se comportent comme une grille de programmes câblée traditionnelle. Grâce à une interface basée sur un navigateur, vous programmez des créneaux horaires, créez des lectures aléatoires cycliques et par blocs, insérez des remplissages publicitaires et organisez des chaînes thématiques — puis exposez le résultat sous forme de tuner compatible HDHomeRun ou de liste de lecture M3U que tout client IPTV peut lire.
En tant que successeur moderne de dizqueTV, Tunarr est réécrit sur un serveur plus rapide avec une nouvelle interface utilisateur web, un transcodage FFmpeg natif et une maintenance continue. L'auto-hébergement de Tunarr sur un VPS permet au tuner d'être accessible de n'importe où, fait fonctionner vos chaînes 24h/24 sans monopoliser une machine domestique, et ne touche jamais les fichiers originaux de vos serveurs multimédias.
Caractéristiques principales de Tunarr
Canaux multi-sources
Tirez les programmes de Plex, Jellyfin et Emby dans un seul canal virtuel sans copier ni ré-encoder les fichiers multimédias sous-jacents.
Émulation HDHomeRun
Tunarr émule un tuner réseau HDHomeRun afin que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR et d'autres clients le détectent automatiquement.
Planification avancée
Programmez des chaînes avec des plages horaires, des mélanges aléatoires, des mélanges par blocs et des programmations thématiques qui peuvent se répéter pendant des jours ou des semaines d'affilée.
Remplissage à mi-parcours
Insérez des publicités, des jingles ou des interstitiels entre les programmes pour recréer une ambiance de diffusion authentique sur chaque chaîne.
Transcodage FFmpeg
Les pipelines FFmpeg intégrés convertissent et assemblent les programmes à la volée, avec accélération matérielle optionnelle sur les GPU pris en charge.
Sortie de la liste de lecture M3U
Exporter chaque chaîne sous forme de liste de lecture M3U pour la lecture dans VLC, Kodi, Tivimate et tout autre client IPTV conforme aux normes.
Pourquoi exécuter Tunarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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