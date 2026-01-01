Tududi est une application de productivité auto-hébergée pour gérer les tâches, les projets, les domaines et les notes dans une structure hiérarchique claire. Elle va au-delà des listes de tâches basiques grâce à un moteur complet de tâches récurrentes, une synchronisation CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), une intégration Telegram pour la création de tâches et les résumés quotidiens, et un OIDC/SSO optionnel pour les déploiements en équipe. L'interface prend en charge 24 langues et les modes sombre/clair.

L'auto-hébergement de Tududi conserve toutes vos données de tâches entièrement sur votre propre serveur — pas d'abonnement, pas de collecte de données, et aucun accès tiers à vos projets et notes. Puisqu'il fonctionne sur SQLite, il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer : un conteneur, deux volumes, et votre outil de productivité fonctionne derrière HTTPS.