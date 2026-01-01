Déployez Tududi en un clic.
Gestionnaire de tâches et de projets auto-hébergé avec synchronisation CalDAV, tâches récurrentes et authentification OIDC.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tududi
Tududi est une application de productivité auto-hébergée pour gérer les tâches, les projets, les domaines et les notes dans une structure hiérarchique claire. Elle va au-delà des listes de tâches basiques grâce à un moteur complet de tâches récurrentes, une synchronisation CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), une intégration Telegram pour la création de tâches et les résumés quotidiens, et un OIDC/SSO optionnel pour les déploiements en équipe. L'interface prend en charge 24 langues et les modes sombre/clair.
L'auto-hébergement de Tududi conserve toutes vos données de tâches entièrement sur votre propre serveur — pas d'abonnement, pas de collecte de données, et aucun accès tiers à vos projets et notes. Puisqu'il fonctionne sur SQLite, il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer : un conteneur, deux volumes, et votre outil de productivité fonctionne derrière HTTPS.
Caractéristiques principales de Tududi
Hiérarchie des projets et des domaines
Organisez les tâches au sein des projets, regroupez les projets par domaines et suivez la progression des sous-tâches — le tout dans une interface unique et épurée.
Synchronisation CalDAV
Synchronisez les tâches bidirectionnellement avec n'importe quel client compatible CalDAV : tasks.org, Rappels Apple, Thunderbird, et plus encore.
Moteur de tâches récurrentes
Planifiez des tâches à répéter quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou selon des modèles personnalisés avec génération automatique d'instances futures.
Intégration Telegram
Créez des tâches et recevez des résumés quotidiens via un bot Telegram sans ouvrir l'interface web.
Support OIDC et SSO
Authentifiez-vous via Google, Okta, Keycloak, Azure AD, ou tout fournisseur OpenID Connect pour les déploiements d'équipe.
Pourquoi exécuter Tududi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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