Déployez TubeSync en un clic.
Synchronisez et téléchargez automatiquement les chaînes et playlists YouTube sur votre VPS, comme un PVR pour la vidéo en ligne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TubeSync
TubeSync est un outil auto-hébergé de type PVR pour YouTube qui surveille les chaînes et les playlists et télécharge automatiquement les nouvelles vidéos dès leur publication. Il fonctionne comme un enregistreur numérique (DVR) pour le contenu en ligne, maintenant votre médiathèque à jour sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de TubeSync sur un VPS signifie que les téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan même lorsque vos appareils sont éteints. Il s'intègre aux serveurs multimédias Plex et Jellyfin, gère automatiquement les métadonnées et les miniatures, et prend en charge le filtrage par mots-clés et les seuils de qualité pour économiser de l'espace de stockage.
Caractéristiques principales de TubeSync
Synchronisation automatique du canal
Surveillez les chaînes et les playlists YouTube et téléchargez automatiquement les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées.
Intégration Plex et Jellyfin
Les vidéos téléchargées sont organisées avec les métadonnées et les vignettes appropriées pour une importation fluide dans les bibliothèques Plex ou Jellyfin.
Contrôle qualité
Définir des seuils de résolution maximale et des préférences de format pour équilibrer la qualité vidéo et l'espace de stockage disponible.
Filtrage par mot-clé
Filtrez les vidéos à télécharger en fonction des mots-clés du titre, en excluant le contenu qui ne correspond pas à vos intérêts.
Pourquoi exécuter TubeSync sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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